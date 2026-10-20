"Seu destino está nas mãos de Mourinho": gigantes da Inglaterra perseguem estrela do Real Madrid

Trent Alexander-Arnold, lateral-direito do Real Madrid, começou a pensar em seu futuro longe do clube merengue, diante da queda em suas participações nesta temporada e do crescente interesse de alguns gigantes da Premier League em contratá-lo.

De acordo com o site "TEAM talk", Liverpool, Chelsea, Arsenal e Manchester City acompanham a situação do jogador inglês, de 27 anos, em meio a um clima de frustração devido às limitadas oportunidades de atuar como titular sob o comando do técnico José Mourinho, já que ele começou apenas partidas no Campeonato Espanhol nesta temporada.

Esses acontecimentos surgem em um momento em que o Liverpool busca reforçar a posição de lateral-direito, após a lesão de Jeremie Frimpong, o que pode abrir caminho para o retorno de Arnold ao estádio de Anfield, que ele deixou para se juntar ao Real Madrid.

Com a expectativa em torno da situação do jogador, o baixo número de participações aparece como um fator determinante na definição de seu próximo passo, enquanto diversos clubes ingleses observam o cenário à espera de qualquer novidade que possa pavimentar o caminho para sua transferência.