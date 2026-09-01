Setorista do FC Twente revela o que aconteceu com Weghorst após derrota na Europa

Wout Weghorst teve um início de passagem particularmente difícil no FC Twente, como fica claro no podcast sobre transferências do AD e do FC Afkicken. Depois de uma atuação ruim, o atacante chegou até a ser repreendido por torcedores revoltados.

"Weghorst não rendia, e Sam Lammers crescia a cada dia em Enschede", assim o setorista Leon ten Voorde inicia sua análise sobre as primeiras semanas de Weghorst no Grolsch Veste.

Ten Voorde ressalta que Lammers era extremamente popular entre os torcedores do Twente. "Sem jogar, ele de repente ganhou o status de uma mistura de todas as grandes estrelas, como Van Basten, Messi, Ronaldo. Weghorst sempre parece estoico, mas isso realmente o afetou."

Weghorst atingiu um fundo do poço momentâneo após a derrota por 1 a 0 para o FK Qarabag nos playoffs da Conference League. O centroavante foi parado por três torcedores revoltados. "Eles meio que lhe deram uma bronca naquele momento. Weghorst realmente passou por um período desagradável."

Agora, a situação é completamente diferente para Weghorst. Ele marcou fora de casa contra Qarabag e SC Cambuur e hoje é o centroavante titular em Enschede. Ao mesmo tempo, Lammers está perto de voltar ao PSV.

"Não sei se a transferência de Lammers tem algo a ver com isso. Mas é uma coincidência", tenta explicar Ten Voorde sobre a boa fase de Weghorst com a camisa do Twente.

Na semana passada, Weghorst ainda concedeu uma entrevista franca à RTV Oost sobre suas primeiras semanas no Twente. "As últimas semanas foram muito pesadas para mim. Recebi muita coisa em cima de mim e foi justo, porque eu realmente não estava jogando bem. Só que fico muito feliz por conseguir emergir dessa forma. Eu também sei disso sobre mim mesmo. No fim, você é recompensado quando nunca desiste e continua acreditando nas coisas que funcionam para você."