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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Setor "Al-Majidiya": Cristiano Ronaldo o procurou no Manchester e o Al-Hilal o encontrou na Arábia Saudita

Especiais e Opinião
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"O Líder" segue o modelo europeu

Em novembro de 2022, o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, concedeu uma entrevista explosiva ao apresentador Piers Morgan, na qual disparou contra seu clube na época, o Manchester United, o que acabou resultando na rescisão de seu contrato.

Entre os pontos que mais irritaram Ronaldo em sua entrevista estava o mau estado das instalações do clube inglês, o que o levou a deixar toda a Premier League e iniciar uma jornada histórica na Arábia Saudita, ao lado do Al-Nassr.

E, três anos e meio depois daquele passo, Ronaldo encontrou aquilo que buscava no Manchester United, mas desta vez na sede do novo rival tradicional Al-Hilal, na capital saudita, Riade.

O Al-Hilal realizou, nesta sexta-feira, uma cerimônia de inauguração da nova sede de treinamentos da equipe principal, que leva o nome de "Centro Esportivo Al-Majdiah", na Universidade Princesa Nora bint Abdulrahman, em Riade.

O clube saudita esclareceu que a inauguração do Centro Esportivo Al-Majdiah tem como objetivo desenvolver sua infraestrutura e proporcionar um ambiente profissional completo que eleve o desempenho dos jogadores e acompanhe as melhores práticas mundiais na área de preparação e recuperação dos atletas.

O novo centro se estende por uma área que ultrapassa 56 mil metros quadrados e conta com dois campos gramados, um centro completo de desempenho esportivo e instalações especializadas para recuperação.

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Conta também com uma clínica médica, salas de reuniões e palestras e uma série de instalações de apoio, projetadas para oferecer um ambiente de trabalho profissional que apoie os aspectos técnicos, físicos e médicos da equipe principal, além de um complexo hoteleiro, uma sede administrativa e um centro de mídia.

O clube saudita publicou imagens da nova sede, que mostraram a existência de um mural com todos os títulos conquistados pela equipe principal ao longo de sua história, e outro com fotos dessas conquistas, além de uma piscina e uma academia.

O Al-Hilal também revelou tecnologias utilizadas pela primeira vez em clubes de futebol no país, como a câmara de oxigênio de alta pressão, o equipamento de corrida antigravidade, a sauna tradicional equipada com sal do Himalaia e a recuperação por luz vermelha.

O centro conta ainda com uma sala de treinamento "hipóxico", que permite simular altitudes e diferentes condições climáticas por meio do controle da porcentagem de oxigênio, das temperaturas e dos níveis de umidade, para a execução de diversos programas de treinamento que simulam diferentes ambientes e climas.

A equipe principal do Al-Hilal treinará neste centro pela primeira vez nesta sexta-feira, em seu primeiro treino na capital saudita, Riade, após o retorno do período de treinamento no exterior, na Áustria.

Vale lembrar que o Al-Hilal iniciará a nova temporada na próxima sexta-feira, quando enfrentará o Al-Faisaly, na primeira rodada da Roshn Saudi League.

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