Setién envia recado a Messi e 'apaga fogo com gasolina' no Barcelona

Treinador resolve apontar o dedo para Lionel Messi em entrevista coletiva e aumenta o número de polêmicas que perseguem o clube catalão

Com a constante possibilidade de demissão, a perda da liderança de La Liga e o mau momento do time, dentro e fora de campo, Quique Setién vem se mostrando extremamente cansado em suas coletivas. No entanto, na última entrevista, o espanhol resolveu apontar o dedo até para Lionel Messi, o jogador que desde o começo da temporada vem evitando que o treinador passe ainda mais vergonha no comando do clube, salvando o time de inúmeras derrotas e atuações ainda mais desastrosas.

Apesar dos gols, do incrível número de assistências e de ser cada vez mais responsável por carregar o time nas costas, o camisa 10 do Barça teve suas atuações colocadas em cheque por Setién, e em público, algo que não se vê com frequência no clube Catalão.

“É verdade que há alguns registros de que talvez ele [Messi] não esteja cumprindo com relação a outros anos", afirmou o treinador sobre o desempenho do extraterrestre do futebol nesta temporada.

Logo depois da declaração, Setién provavelmente percebeu que estava criticando em público um dos melhores da história, o jogador que vem carregando o Barça há muitos anos e que nunca se escondeu, visto que tentou amenizar o discurso fazendo alguns elogios ao argentino.

"Ele é um jogador de futebol de nível estratosférico", destacou Setién em uma tentativa de suavizar sua declaração anterior, acrescentado que se Messi não a diferença “em gols, faz em assistências”.

Nisso o treinador tem razão. Além de ser o artilheiro de La Liga, Messi chegou a incríveis 20 assistências na temporada, empatando o recorde de Xavi pelo clube e igualou a marca de Thierry Henry, passando de 20 gols e 20 assistências na mesma temporada.

De qualquer forma, Setién parecia desconfortável ao falar do argentino e tentou encerrar a polêmica, afirmando que “tudo o que tínhamos a dizer sobre ele, já fizemos".

Resta saber se realmente tudo já foi dito, sabendo que o treinador é um dos principais responsáveis por deixar Messi extremamente sobrecarregado dentro de campo. Atualmente o argentino precisa iniciar as jogadas, armar o time, driblar, dar o último passe, finalizar e marcar o gol. Mas isso aparentemente não é o suficiente para Setién. Para ele, Messi ainda precisa dar muito mais.