O jogador do Atlético de Madrid, Álex Baena, quebrou o silêncio para esclarecer a verdade sobre o facto de ter ignorado o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, após a conquista do Campeonato do Mundo de 2026 pela seleção espanhola.

O "jornal Sport" referiu que Baena foi o centro das atenções durante as celebrações da seleção espanhola, sobretudo quando se dirigiu, juntamente com os seus companheiros, ao Palácio de La Moncloa, sede da presidência do Governo espanhol.

O local foi palco de uma situação que gerou polémica entre Baena e o primeiro-ministro Pedro Sánchez. Durante o momento dos cumprimentos, o jogador evitou olhar para o rosto de Sánchez, numa cena que recordou o que fez Dani Carvajal, antigo capitão do Real Madrid, em 2024.

Esta cena provocou inúmeros comentários nas redes sociais, mais concretamente na plataforma X, onde um dos utilizadores escreveu: "Tem o direito de fazer o que quiser, mas, enquanto veste a camisola da seleção, este comportamento é inadequado."

Já outro comentou, dizendo: "Há sempre pessoas a quem falta bom senso."

Por sua vez, o jornal "La Razón" publicou, através das suas contas nas redes sociais, uma imagem do encontro, acompanhada da frase: "Cuidado, isto é o Palácio de La Moncloa, não te esqueças da taça aqui."

O jornal alegou que esta frase foi dita pelo jogador do Atlético de Madrid ao seu companheiro Rodri durante a visita.

Mas, após a grande polémica que se gerou na internet, Baena decidiu responder ele próprio e comentou a publicação do jornal La Razón, dizendo: "Não têm outra mentira para as pessoas vos lerem hoje?"

Desta forma, o jogador negou diretamente a veracidade do que estava a ser divulgado, sublinhando que as declarações que lhe foram atribuídas durante a visita à sede da presidência do Governo espanhol não têm qualquer fundamento.