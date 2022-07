Sete gols em cinco jogos: Gabriel Jesus tem início avassalador no Arsenal

Sob o comando de Mikel Arteta, o brasileiro fez uma pré-temporada de dar inveja e levanta expectativas para a Premier League

Gabriel Jesus está vivendo uma verdadeira "lua de mel" com a torcida do Arsenal. O novo jogador dos Gunners fez uma pré-temporada recheada de gols e deixa todos no Emirates Stadium empolgados com as projeções para a temporada regular.

Desde antes do fim da temporada 2021/22, Gabriel Jesus já vinha sendo linkado com uma saída do Manchester City. Longe de ser um titular no time de Pep Guardiola, o atacante brasileiro chegou ao Arsenal com influência do diretor de futebol Edu Gaspar e do técnico Mikel Arteta, que trabalhou como auxiliar de Pep Guardiola, no Man City.

O começo não poderia ser melhor para o novo camisa 9 dos Gunners: em cinco jogos disputados, ele balançou as redes sete vezes.

No último compromisso de pré-temporada, o Arsenal recebeu o Sevilla e aplicou um 6 a 0, com direito a três gols do brasileiro, no torneio amistoso Emirates Cup.

Ao total, ele marcou dois gols contra o Nurenbeg, um contra o Everton, um contra o Chelsea e três conta o Sevilla. Ele deixou de balançar as redes apenas contra o Orlando City, pela Florida Cup.

A expectativa, que já era alta sobre o ex-Palmeiras, se tornou ainda maior para essa temporada. Isso porque o Arsenal sonha em voltar à Liga dos Campeões, que não disputa desde a temporada 2016/17.

Gabriel pode ser uma das peças mais importantes para Arteta, já que Aubameyang e Lacazette deixaram o Emirates Stadium. Além de tudo, Gabriel quer afastar de vez as críticas e provar que merece mais uma oportunidade de disputar a Copa do Mundo com a seleção brasileira.

Ele já conta com o favor de Tite e provavelmente deve figurar entre os convocados para o Mundial do Qatar. Uma boa temporada com os Gunners pode deixar isso ainda mais certo de ocorrer.