Sete de Setembro x Náutico: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Náutico enfrenta o Sete de Setembro nesta terça-feira (1), na Arena de Pernambuco, às 19h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sete de Setembro x Náutico DATA Terça-feira, 1 de fevereiro de 2021 LOCAL Arena de Pernambuco - Recife, PE HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Fim de jogo. Náutico perde por 3x2. Robinho e Kauã Maranhão fizeram nossos gols.



O Premiere, na tv fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira, na Arena de Pernambuco. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de um empate e uma derrota na Copa do Nordeste, o Náutico volta as atenções para o Campeonato Pernambucano. Atualmente, soma três pontos e aparece na vice-liderança do estadual.

Do outro lado, o Sete de Setembro busca a recuperação depois da goleada sofrida para o Sport por 7 a 0 na rodada de estreia.

Provável escalação do Náutico: Lucas Perri; Hereda, Carlão, Camutanga e Júnior Tavares; Djavan, Rhaldney e Juninho Carpina, Ewandro, Leandro Carvalho e Robinho.

Provável escalação do Sete de Setembro: Saulo; Rony, Gustavo, Silvio Carrasco e Pantico; Anderson Recife, Cloves, Anderson São João e Nego de Brejão; Rogger e Edson Pernambuco.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 0 x 0 Campinense Copa do Nordeste 25 de janeiro de 2022 Sport 3 x 2 Náutico Copa do Nordeste 29 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sampaio Corrêa x Náutico Copa do Nordeste 5 de fevereiro de 2022 20h (de Brasília) Náutico x Retrô Pernambucano 8 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília)

SETE DE SETEMBRO

JOGO CAMPEONATO DATA Sete de Setembro 1 x 0 Porto Pernambucano A2 13 de dezembro de 2021 Sport 7 x 0 Sete de Setembro Pernambucano 26 de janeiro de 2022

Próximas partidas