Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico de Portugal, Jorge Jesus, anunciou a lista de 28 convocados para os últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa, contra Dinamarca e País de Gales. A convocação tem sete novidades e marca as estreias absolutas do lateral-direito Alberto Costa, do FC Porto, e do atacante Gustavo Varela, do Monza, que vive boa fase.

Publicidade

Jesus anuncia convocados para os últimos jogos da fase de grupos

O técnico da seleção de Portugal, Jorge Jesus, anunciou a convocação de 28 jogadores para as duas últimas partidas do Grupo A4 da Liga das Nações da Uefa. Portugal enfrentará a Dinamarca em Braga em 14 de novembro, antes de viajar a Cardiff para jogar contra o País de Gales em 17 de novembro.

Já classificado para as quartas de final, assim como a Espanha, Portugal tem como principal objetivo confirmar o primeiro lugar do grupo.

A convocação tem um significado especial por ser a primeira desde a aposentadoria do lendário capitão Cristiano Ronaldo da seleção.

Estreantes Costa e Varela recebem a primeira convocação

As principais novidades são o lateral-direito Alberto Costa, do FC Porto, e o atacante Gustavo Varela, do Monza, ambos convocados pela primeira vez para a seleção principal. Varela chega em grande fase e lidera a artilharia da Serie A, com nove gols.

Publicidade Publicidade

“Em comparação com a última convocação, há sete jogadores novos”, explicou Jesus sobre as mudanças.

Tópicos relacionados

“Queremos valorizar o desempenho que eles têm demonstrado em seus respectivos clubes, que consideramos compatível com uma convocação para a seleção principal. Cinco desses jogadores já integravam a seleção sub-21. Retomando as palavras de Cris [Cristiano Ronaldo], queremos nos concentrar na renovação e no futuro da seleção.”

Lista de convocados e retornos de destaque

A lista de 28 jogadores também marca o retorno de vários nomes, entre eles Antonio Silva, Mateus Fernandes e Carlos Forbs, além dos jovens talentos Rodrigo Mora e Geovany Quenda.

Publicidade

Goleiros: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares.

Defensores: Joao Cancelo, Diogo Dalot, Alberto Costa, Ruben Dias, Renato Veiga, Tomas Araujo, Antonio Silva, Goncalo Inacio, Nuno Tavares.

Publicidade

Meio-campistas: Ruben Neves, Joao Palhinha, Mateus Fernandes, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva.

Atacantes: Pedro Neto, Francisco Trincao, Rafael Leão, Geovany Quenda, Carlos Forbs, Joao Félix, Goncalo Ramos, Fábio Silva, Gustavo Varela.

Publicidade

Suspensão, lesões e próximos desafios em Braga e Cardiff

Jesus terá de lidar com algumas ausências importantes nas próximas partidas. Francisco Conceicao está suspenso após ter recebido um cartão vermelho contra a Noruega, enquanto Nuno Mendes fica de fora por lesão.

Joao Cancelo foi convocado apesar de estar suspenso para o primeiro jogo, contra a Dinamarca, e estará disponível para a viagem ao País de Gales.

Publicidade

Portugal buscará integrar os estreantes à equipe ao encerrar uma campanha impressionante na fase de grupos.