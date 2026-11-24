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A decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) desta terça-feira sobre o título da Copa Africana de Nações consolidou um fenômeno negativo para o Marrocos: as derrotas consecutivas em disputas no CAS.

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Pela terceira vez em sete anos, os corredores do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), na cidade suíça de Lausanne, se tornaram o ponto decisivo que derrubou as apostas de clubes e seleções do Marrocos em suas grandes disputas continentais.

O golpe sofrido pelo Wydad diante do Espérance

O primeiro golpe diz respeito à final da Liga dos Campeões da África de 2019, entre o Wydad, do Marrocos, e o Espérance, da Tunísia.

A crise começou em 31 de maio de 2019, no Estádio Olímpico de Radès, no jogo de volta da final da Liga dos Campeões da África entre o Espérance Sportive de Tunis e o Wydad Athletic Club, depois de a partida de ida, em Rabat, terminar empatada em 1 a 1.

Aos 59 minutos, com o Espérance vencendo por 1 a 0, o árbitro gambiano Bakary Gassama anulou um gol do Wydad por impedimento, e todos descobriram então que o árbitro de vídeo (VAR) estava fora de operação.

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Os jogadores do Wydad se recusaram a continuar a partida sem a revisão do lance, e o árbitro encerrou o jogo cerca de uma hora e meia depois, considerando que o time marroquino havia abandonado o campo.

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Apesar da decisão do Comitê Executivo da CAF de remarcar a partida em campo neutro, Espérance e Wydad recorreram ao CAS.

Em 31 de julho de 2019, o tribunal anulou a decisão de remarcar o jogo por falta de competência do Comitê Executivo e encaminhou o caso às comissões competentes, que confirmaram o título do Espérance.

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A história terminou em setembro de 2020, quando o CAS emitiu sua sentença final, rejeitando o recurso do Wydad e confirmando oficialmente o título do Espérance.

A crise das camisas na semifinal da Copa das Confederações da CAF

A partida reuniu o USM Alger, da Argélia, e o RS Berkane, do Marrocos. O estopim veio quando as autoridades argelinas retiveram, no aeroporto Houari Boumediene, as camisas do time marroquino por trazerem o mapa completo do Marrocos. Isso levou ao cancelamento dos jogos de ida e volta, já que o RS Berkane insistiu em usar seu uniforme oficial, aprovado pela CAF, e as comissões da entidade africana decidiram declarar a derrota do USM Alger por 3 a 0 nos dois confrontos.

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A Federação Argelina de Futebol e o USM Alger recorreram ao CAS contra a CAF, o RS Berkane e a Federação Real Marroquina de Futebol. Em 26 de fevereiro de 2025, o tribunal acolheu o recurso argelino na forma e no mérito no que diz respeito à violação, pela camisa, dos regulamentos da Fifa e da CAF que proíbem símbolos políticos, e anulou a decisão da CAF que havia aprovado aquelas camisas. Assim, o lado argelino venceu a batalha jurídica e regulamentar, embora os resultados esportivos da competição, que já havia terminado, tenham sido mantidos.

Mesmo com a manutenção do resultado, o USM Alger e a Federação Argelina comemoraram a decisão favorável no que diz respeito à camisa do time marroquino, que estava na origem da crise.

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Final da Copa Africana de Nações de 2025

A série chegou ao auge em 24 de novembro de 2026, em decorrência dos acontecimentos da final da Copa Africana de Nações de 2025, disputada no Marrocos em 18 de janeiro de 2026, entre as seleções do Marrocos e do Senegal.

Apesar da vitória do Senegal em campo por 1 a 0, a partida foi marcada por forte tensão e por uma retirada temporária dos jogadores senegaleses, em protesto contra a decisão do árbitro de marcar pênalti para o Marrocos, antes de o jogo ser retomado.

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Depois de a Comissão Disciplinar da CAF se limitar a sanções financeiras e administrativas, a Comissão de Apelação interveio, virou o jogo e concedeu o título ao Marrocos por via administrativa.

A Federação Senegalesa de Futebol entrou com um recurso urgente no CAS contra a CAF e, após sessões de deliberação em Lausanne, o tribunal anulou a decisão da Comissão de Apelação por irregularidades processuais , restabeleceu a decisão da Comissão Disciplinar, homologou oficialmente o resultado de campo (1 a 0) e devolveu a Copa Africana de Nações ao Senegal.