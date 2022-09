Sérvia x Suécia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Nations League

Jogo deste sábado (24) é válido pela quinta rodada do grupo 4 da Liga B; veja como acompanhar na TV e na internet

Precisando vencer, a Sérvia recebe a Suécia na tarde deste sábado (24), às 15h45 (de Brasília), no Marakana, pela quinta rodada do grupo 4 da Liga B da Nations League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Star+, no streaming.

Na vice-liderança da chave com 7 pontos, a Sérvia sabe que uma vitória é crucial para ir para o confronto direto na última rodada com possibilidade de avançar. Nikola Milenkovic, lesionado, é o único desfalque do time, que tem jogadores de nome como Milinkovic-Savic, Dmitrovic, Tadic e Vlahovic.

Por outro lado, a Suécia, em terceiro com 3 pontos, não tem mais chances de avançar, mas promete dificultar a vida do rival. O técnico Janne Andersson terá os retornos de Mattias Svanberg e Kristoffer Olsson, que cumpriram suspensão na última partida.

Escalações:

Escalação do provável SÉRVIA: V. Milinkovic-Savic; Pavlovic, Veljkovic, S. Mitrovic; Lazovic, Lukic, Gudelj, Kostic; S. Milinkovic-Savic, Tadic; A. Mitrovic.

Escalação do provável SUÉCIA: Olsen; Andersson, Lindelof, Hien, Augustinsson; Kulusevski, Olsson, Svanberg, Forsberg; Elanga, Gyokeres.

Desfalques

Sérvia

Nikola Milenkovic, lesionado, é desfalque na equipe mandante.

Suécia

Alexander Isak é baixa no time sueco.

Quando é?

• Data: sábado, 24 de setembro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Marakana, Belgrado - SRB

• Arbitragem: Georgi Kabakov (árbitro), Martin Margaritov e Diyan Valkov (assistentes), Nikola Popov (quarto árbitro) e Ivaylo Stoyanov (AVAR)