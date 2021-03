Sérvia x Portugal: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Partida será neste sábado (27), pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Sérvia recebe Portugal neste sábado (27), em Belgrado, a partir das 16h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 20221. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do Estádio TNT Sports, na internet. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sérvia x Portugal DATA Sábado, 27 de março de 2021 LOCAL Estádio Marakana, Belgrado, Sérvia HORÁRIO 16h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Portugal luta para garantir mais uma classificação à Copa do Mundo (Foto: Getty)

A TNT, na TV fechada, e o serviço de pay-per-view do Estádio TNT Sports, na internet, transmitem o duelo desta quinta. Aqui, na Goal, o torcedor também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Sérvia chega confiante para o duelo deste sábado, após estrear com vitória nas eliminatória. Em casa, a seleção quer se impor para somar mais pontos e assumir a liderança do grupo.

Portugal também começou a competição com pé direito e agora busca o triunfo longe de seus domínios. João Félix e Cristiano Ronaldo estão confirmados no ataque português.

Provável escalação de Sérvia: Dmitrovic; Pavlovic, Milenkovic, S. Mitrovic; Gagic, Maksimovic, Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; Vlahovic, A. Mitrovic.

Provável escalação do Portugal: Lopes; Cancelo, Duarte, Dias, Mendes; Pereira, Moutinho, Fernandes; Neto, Felix, Ronaldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÉRVIA

JOGO CAMPEONATO DATA Sérvia 3 x 2 Irlanda Eliminatórias 24 de março de 201 Panamá 0 x 0 Sérvia Amistoso 28 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Azerbaijão x Sérvia Eliminatórias 30 de março de 2021 13h (de Brasília) Sérvia x Luxemburgo Eliminatórias 4 de setembro de 2021 14h (de Brasília)

PORTUGAL

JOGO CAMPEONATO DATA Portugal 1 x 0 Zerbaijão Eliminatórias 24 de março de 2021 Croácia 2 x 3 Portugal Liga das Nações 17 de novembro de 2020

Próximas partidas