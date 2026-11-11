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Sérvia x Alemanha pela Liga das Nações da UEFA A: tudo o que você precisa saber

Sérvia x Alemanha
Sérvia
Alemanha
Liga das Nações A
J. Klopp
N. Fuellkrug

Tudo o que você precisa saber para assistir a Sérvia x Alemanha ao vivo hoje pela Liga A da Liga das Nações da UEFA.

Prévia de Sérvia x Alemanha pela Liga A da Liga das Nações da Uefa

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Liga das Nações A - Rodada 5
Stadion Rajko Mitic

A Sérvia recebe a Alemanha no Stadion Rajko Mitić, em Belgrado, na sexta-feira, 13 de novembro, em um confronto do Grupo A2 importante para as duas seleções na Liga A da Liga das Nações da Uefa.

Sérvia à beira da eliminação

A Sérvia começou mal a campanha: perdeu os quatro jogos que disputou até agora na Liga das Nações e sofreu nove gols. Sem vencer há cinco partidas, a permanência na Liga A é agora a principal prioridade do técnico Veljko Paunovic. A vitória é indispensável para os sérvios, que estão a cinco pontos da zona de permanência.

Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images

Klopp precisa que seus jogadores melhorem

A Alemanha vai a Belgrado em fase irregular sob o comando de Jurgen Klopp, com apenas uma vitória em quatro jogos e muito a melhorar. A equipe contará com os gols de Niclas Füllkrug, que retorna à seleção após mais de um ano de ausência. Ele marcou 12 gols em dez partidas pelo Werder Bremen nesta temporada. O trio do Bayern de Munique formado por Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović e Tom Bischof comandará o meio-campo alemão. Depois de vencer o primeiro confronto por 2 a 0, a Alemanha viaja a Belgrado confiante de que pode repetir o resultado e reduzir a diferença de três pontos para Países Baixos e Grécia, que dividem a liderança do grupo.

Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images

Estatísticas e informações das equipes

  • A Alemanha empatou os dois jogos que disputou fora de casa nesta edição da Liga das Nações e marcou apenas um gol.
  • A Sérvia sofreu gols em seus últimos 13 jogos.
  • Sasa Lukic e Nemanja Maksimovic estão suspensos e desfalcam a Sérvia.
  • A única vitória da Sérvia sobre a Alemanha em sua história ocorreu na Copa do Mundo de 2010.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Sérvia x Alemanha

Técnico

  • V. Paunovic

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