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Sérvia x Alemanha: horário do jogo

Liga das Nações A - Rodada 5 13 de nov. de 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

No Estádio Rajko Mitić, em Belgrado, a Alemanha enfrenta a Sérvia pelo Grupo 2 da Liga A da Nations League da UEFA. Jürgen Klopp e sua equipe buscam se aproximar do topo da tabela.

A Sérvia está sob forte pressão após uma fase de grupos ruim. Quatro derrotas nas quatro primeiras partidas, incluindo duas contra Alemanha e Holanda, levaram a equipe do técnico Veljko Paunović à última posição do grupo.

A Alemanha viaja a Belgrado com sentimentos mistos. Klopp anunciou sua lista de 24 jogadores para os dois jogos contra Sérvia e Holanda e aposta em grandes atuações no ataque. Niclas Füllkrug lidera a artilharia da Bundesliga e retorna à seleção após mais de um ano de ausência.

No gol, Klopp aposta claramente em Marc-André ter Stegen, que recuperou sua antiga forma após uma lesão grave no Ajax. No meio-campo, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović e Tom Bischof formam o trio do Bayern, que deve conduzir a construção das jogadas da Alemanha.

A Alemanha venceu o jogo de ida em Munique por 2 a 0. Agora, em Belgrado, quer dar o próximo passo rumo às quartas de final e reduzir a distância para a líder do grupo, Holanda.

Confira aqui todas as informações sobre a transmissão, o horário do jogo e as escalações.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Sérvia e Alemanha?

A Sérvia perdeu seus últimos cinco jogos oficiais e apresenta a pior fase do grupo. A derrota mais recente foi em 4 de outubro de 2026, quando a equipe perdeu por 2 a 1 para a Holanda. Antes disso, a Sérvia também perdeu por 2 a 0 para a Alemanha e por 5 a 1 para o México em um amistoso. Ao todo, marcou apenas cinco gols e sofreu doze nessas cinco partidas.

A Alemanha chega a Belgrado com um retrospecto mais equilibrado: uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com a Grécia, em 4 de outubro. Antes disso, a Alemanha venceu o jogo de ida contra a Sérvia por 2 a 0 e empatou com a Holanda por 1 a 1. Nessas cinco partidas, marcou quatro gols e sofreu dois.

Sérvia x Alemanha: escalações

Sérvia x Alemanha: fase recente

Sérvia x Alemanha: retrospecto dos confrontos diretos

Sérvia x Alemanha: as tabelas