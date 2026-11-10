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O técnico da Sérvia, Veljko Paunovic, detalhou o foco tático de sua equipe antes de receber a Alemanha, nesta sexta-feira, pela Liga das Nações da UEFA. Paunovic afirmou que seus jogadores precisam mostrar resiliência e disciplina defensiva diante da equipe de Jurgen Klopp, em Belgrado.

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Alemanha enfrenta uma Sérvia determinada em Belgrado

A Alemanha viaja a Belgrado para enfrentar a Sérvia na sexta-feira, em um confronto decisivo pelo Grupo A2 da Liga das Nações da Uefa. A equipe de Jurgen Klopp ocupa a terceira posição, três pontos atrás dos dois primeiros colocados, enquanto a Sérvia, lanterna do grupo, luta para evitar o rebaixamento.

Veljko Paunovic, técnico da Sérvia, falou à imprensa no Centro Esportivo da FSS, em Stara Pazova, antes do confronto com a Alemanha no Estádio Rajko Mitic.

Apesar da campanha difícil da Sérvia, Paunovic vê o duelo com a Alemanha como uma grande oportunidade para demonstrar a evolução competitiva da equipe.

Paunovic cobra resistência e concentração contra a Alemanha

Paunovic ressaltou que sua equipe precisa ter uma atuação disciplinada e digna diante do sistema de alta intensidade da Alemanha.

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“Vemos a partida contra os Países Baixos como uma das referências. Nesse sentido, queremos melhorar nosso jogo, nossa eficiência e nossa consistência”, afirmou Paunovic. “Deixamos uma imagem que agora precisamos confirmar. Quero que sejamos dignos em campo, que mostremos resistência ao adversário sem a bola e ideias com a bola.”

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Ao destacar os principais pontos a melhorar contra adversários de alto nível, acrescentou: “No futebol, é preciso ser consistente em todas as ações e não perder a concentração. Em muitas situações, ainda podemos melhorar nosso jogo, tanto sem a bola quanto com ela, nos passes para a frente, na chegada à finalização e na conversão das chances.”

Retorno de Mitrovic e mentalidade destemida serão postos à prova contra a Alemanha

Paunovic confirmou que Dusan Tadic segue como capitão e celebrou o retorno do atacante Aleksandar Mitrovic para liderar o ataque contra a defesa da Alemanha.

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“Mitrovic é muito importante para nós no ataque, mas também para a equipe como um todo, no grupo de líderes que temos no vestiário”, explicou Paunovic. “Vamos esperar que ele chegue, conversar e ver como se sente. Tentaremos aproveitar ao máximo o que ele estiver pronto para oferecer.”

Ao mobilizar o elenco para o desafio, Paunovic acrescentou: “Essas duas partidas são um novo desafio e uma oportunidade de ver em que ponto estamos nos confrontos com seleções fortes. Como diz a música, ‘só os mais fortes permanecem, eles nunca desistem’. Seja qual for o resultado na Liga das Nações, tentaremos tirar o melhor proveito disso.”

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Muito em jogo para as duas equipes em Belgrado

A Alemanha chega à partida precisando dos três pontos para seguir pressionando os dois primeiros colocados antes de enfrentar os Países Baixos em seu último jogo na fase de grupos.

A Sérvia contará com o apoio organizado da torcida da casa, incluindo grupos de jovens na arquibancada leste, para criar uma atmosfera intensa para a equipe de Klopp.

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As duas equipes se apresentam para seus últimos treinos táticos em Belgrado, com a Alemanha em busca de uma vitória decisiva para consolidar sua luta por uma vaga nas quartas de final.