Série Friends ajudou Klopp a aprender inglês: "É a série mais fácil para alemães"

O técnico do Liverpool disse se acha mais inteligente que Joey Tribbiani, personagem conhecido por não ser muito esperto

Friends é uma das séries de maior sucesso no mundo todo e mesmo 25 anos depois da estreia, muita gente continua assistindo a sitcom americana. O que é novidade é que um de seus fãs é Jurgen Klopp, que admitiu assistir a série para aprender inglês.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

O motivo curioso é justificado, segundo o treinador do , pela “fácil conversação” mostrada nos diálogos do grupo de seis amigos que moram em Nova York. “Eu assisto Friends por que é fácil de entender”, disse ele em entrevista à BBC Live 5.

O atual campeão da ainda afirmou: “Você tenta assistir filmes por que são lançamentos, mas nos filmes eles falam dialetos e coisas assim, e não são muito bem pronunciados. A maneira mais fácil de um alemão aprender inglês é assistindo Friends. Você consegue entender todas as palavras e por isso nós usamos a série”.

Mais artigos abaixo

Klopp disse também que gosta mais das mulheres da série do que os homens, mas um de seus personagens favoritos é Joey. “Infelizmente, eu sou um pouco mais esperto que o Joey, mas o jeito que eu falo com as mulheres nunca será tão bom quanto o dele”. O personagem é famoso pela sua fala “How you doing?” quando fala com mulheres.

O Liverpool estreia na Premier League na sexta-feira contra o City, tentando finalmente ser campeão. Na temporada passada, os Reds ficaram na segunda colocação, um ponto apenas atrás do . Na sequência, o time de Anfield joga a contra o , dia 14 de Agosto.