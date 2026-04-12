سérie de fracassos... Manchester City ameaça o Chelsea com o "pesadelo dos anos 90"

O Chelsea entra no clássico contra o Manchester City na noite deste domingo pela Premier League com um retrospecto negativo e teme igualar um número catastrófico que remonta aos anos 1990.

O Chelsea recebe o City em Stamford Bridge e busca a vitória para se aproximar do Liverpool, que ocupa a quinta colocação, a última vaga classificatória para a Liga dos Campeões na próxima temporada.

Segundo as estatísticas da Opta, o Chelsea não venceu nenhuma das últimas 9 partidas contra o Manchester City na Premier League (3 empates e 6 derrotas), desde a vitória fora de casa por 2 a 1 em maio de 2021.

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Por sua vez, o Manchester City venceu 4 das últimas 5 partidas fora de casa contra o Chelsea na liga, com 1 empate — o mesmo número de vitórias que obteve em suas 26 visitas anteriores a Stamford Bridge (8 empates e 14 derrotas).

O Chelsea perdeu seus dois últimos jogos na Premier League: 0 a 1 para o Newcastle e 0 a 3 para o Everton.

De acordo com a Opta, a última vez que os “Blues” sofreram três derrotas consecutivas foi em maio de 2023, quando perderam 4 jogos; enquanto a última vez que perderam 3 partidas seguidas sem marcar nenhum gol foi em março de 1998 — e, naquela ocasião, também perderam 4 jogos.