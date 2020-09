Série D 2020: participantes, datas e antigos campeões da quarta divisão

Por conta da pandemia, a competição começou com três meses de atraso

Finalmente a bola rolou na do Brasileiro! Em condições normais, a competição estava marcada para o dia 3 de maio, mas a pandemia do coronavírus adiou o início para este domingo (6), com 68 clubes participantes.

A etapa preliminar vai definir os últimos quatro classificados para a fase de grupos da competição. Os jogos de ida estão agendados para este domingo e a volta vai acontecer no dia 13 de setembro.

QUANDO TERMINA A SÉRIE D DO BRASILEIRO 2020?

Fase preliminar: oito times disputam quatro vagas (de 6 a 13 de setembro)

Fase de grupos: oito grupos com oito times: 64 equipes (de 19 de setembro a 28 de novembro)

Segunda fase: início do mata-mata com os 32 times classificados (de 5 a 13 de dezembro)

Oitavas de final: 16 classificados (de 19 a 28 de dezembro)

Quartas de final: oito classificados (de 2 a 10 de janeiro)

Semifinais: quatro classificados garantem vaga na 2021 (de 17 a 24 de janeiro)

Finais: campeão e vice (de 31 de janeiro a 7 de fevereiro)

QUAIS SÃO AS EQUIPES QUE DISPUTAM A SÉRIE D DO BRASILEIRO 2020?

A primeira fase começa no dia 19 de setembro. As equipes serão divididas em oito grupos, com oito times em cada, com partidas de ida e volta.

Grupo 1

Atlético-AC

Galvez

Rio Branco-AC

Vilhenense-RO

Fast Clube-AM

Independente-PA

-PA

Vencedor do confronto Ji-Paraná-RO x Nacional-AM

Grupo 2

São Raimundo-RR

Sinop-MT

-AP

Moto Club-MA

Juventude-MA

River-PI

Altos-PI

Vencedor do confronto Baré-RR x Ypiranga-AP

Grupo 3



Globo-RN

Campinense-PB

Atlético-PB

Floresta-CE

Guarany de Sobral-CE

Salgueiro-PE

Afogados-PE

Grupo 4

da Conquista-BA

ABC

Potiguar-RN

Central

Coruripe-AL

Jaciobá-AL

Freipaulistano-SE

Itabaiana-SE

Grupo 5

Goianésia-GO

Aparecidense-GO

Goiânia-GO

Águia Negra-MS

Operário-MT

União-MT

Vitória-ES

Vencedor do confronto Real Noroeste-ES x Aquidauanense-MS

Grupo 6

Villa Nova-MG

Palmas-TO

Atlético de Alagoinhas-BA

Gama

Tupynambás-MG

de Feira-BA

Caldense-MG

Vencedor do confronto -DF x Tocantinópolis-TO

Grupo 7



Toledo-PR

-SP

-RJ

Nacional-PR

Ferroviária-SP

Cascável-PR

-RJ

Grupo 8

-RS

Marcílio Dias-SC

-SP

-RS

-SC

-SP

Tubarão-SC

São Luiz-RS

OS CAMPEÕES DA SÉRIE D

Até o momento, nenhum clube conquistou a competição em duas oportunidades. Confira quem já levantou o troféu de 2009 até hoje.

2009 - São Raimundo

2010 - Guarany de Sobral

2011 - Tupi

2012 -

2013 - -PB

2014 - Tombense

2015 - Botafogo-SP

2016 - Volta Redonda

2017 - Operário-PR

2018 - Ferroviário

2019 - Brusque