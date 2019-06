Série 'Chernobyl' mostra cidade fantasma que perdeu estádio novo e time de operários

Time de Pripyat, uma das mais afetadas pelo desastre, jogava o equivalente à quinta divisão e estava em crescimento

A série Chernobyl, sucesso recente da HBO, retrata um um dos piores desastres nucleares da história da humanidade. A explosão do núcleo atômico da usina de Chernobyl afetou cerca de 2 bilhões de pessoas, de acordo com um estudo da Academia Nacional de Ciências da Belarus , causou 270 mil casos de pessoas com câncer e implicou na morte de pelo menos 93 mil pessoas, segundo relatório do Greenpeace. Grande parte da produção da HBO se passa na cidade de Pripyat, que fica bem perto da usina nuclear. Lá foi "enterrado" o Estádio Avenhard Pripyat, que seria a casa do FC Stroitel Pripyat, o time de futebol jovem cidade.

Pripyat fica localizada no norte da , perto da fronteira com Belarus e "durou" apenas 16 anos. Fundada em 1970 para ser a morada de vários dos trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl, a cidade foi completamente evacuada em 27 de abril de 1986, um dia depois da explosão do núcleo atômico da usina, que liberou uma vasta gama de radiação que afetou não apenas a União Soviética, mas várias partes da Europa. Depois desse dia, ninguém mais foi autorizado a viver na região.



Vista do meio da arquibancada. Vê-se os assentos, a pista de corrida e o antigo gramado tomado por árvores (Foto: Mark Hakansson/Flickr)

Com cerca de 50 mil pessoas e 13 mil apartamentos, a cidade foi deixada para trás e deixou diversos rastros e histórias das vidas que habitavam ali. Uma delas é a ruína do Estádio Avanhard Pripyat, que seria a casa do FC Stroitel Pripyat. A palavra "stroitel" em russo significa "construtores, trabalhadores": a equipe originalmente era formada exatamente pelos funcionários da usina Chernobyl - diz-se que cada um dos quatro reatores tinha seu próprio time interno.

Pripyat foi construída para ser uma "cidade-modelo" da extinta União Soviética. Seus moradores eram, em sua grande maioria, jovens trabalhadores. A média etária da cidade era de 26 anos. Por isso, era um município bastante vivaz e que começava a receber cada vez mais investimentos do governo soviético em cultura e lazer.

As provas mais concretas disso estão nas construções do Estádio Avanhard Pripyat e do simbólico parque de diversões com uma roda gigante e carrinhos de bate-bate. Ambas as construções, embora já fossem usadas, tinham programadas suas inaugurações oficiais no feriado de 1º de Maio de 1986, o Dia do Trabalhador. Porém, seis dias antes, na madrugada do dia 26 de abril, uma falha no reator RBMK levou à explosão do átomo e à consequente evacuação do município.

O Estádio Avanhard foi planejado para receber até 5 mil pessoas (cerca de 10% da cidade). Hoje, porém, é um monumento histórico em que não se consegue mais ver o gramado. Apenas árvores e mais árvores tomam conta do local. Uma pista de corrida circunda o antigo gramado e mesmo ela conta com algumas árvores nascendo em suas brechas.

As arquibancadas de madeira, os altos postes com refletores de iluminação, as cabines de transmissão, os vestiários, tudo permanece lá, mas nada pode ser tocado devido ao risco de contaminação, já que são altos os vestígios de radiação. Veja abaixo um vídeo gravado dentro do local:

O FC Stroitel Pripyat, que nessa época já contava com jogadores mais experientes e até mesmo com o técnico Anatoly Shepel, lenda do Dinamo Kiev, chegou a jogar no Estádio Avenhard, mas não pôde participar da festa de inauguração do local porque ela nunca ocorreu. Havia um outro campo na cidade que o Stroitel mandava suas partidas e havia um jogo marcado para o dia 27 de abril contra o Mashinostroitel, da cidade de Borodyanka.

Entretanto, ainda em 26 de abril, durante o dia, após a explosão, um helicóptero do exército pousou no campo que jogava o Mashinostroitel com aparelhos de medição de radioatividade. Eles chamaram o técnico do Mashinostroitel e disseram: "Vocês não vão mais a Pripyat".

No dia seguinte, o time, junto com os 50 mil habitantes de Pripyat, foram evacuados. Construiu-se uma outra cidade chamada Slavutych e os antigos moradadores da região de Chernobyl foram para lá. O time mudou de nome e passou a se chamar Stroitel Slavutych. A agremiação jogou apenas uma temporada e se dissolveu, acabando para sempre com a continuação do antigo time de operários da cidade-modelo da URSS.

Até hoje o local está abandonado. A "cidade fantasma", como é conhecida Pripyat, vem atraindo muitos turistas, especialmente após a produção da série Chernobyl, que mostra o cotidiano das pessoas da cidade e os bastidores da política.