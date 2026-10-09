Série C, Ronaldinho no Ravenna: para os bookies, não é só marketing; a 1,90, o over 4,5 gols na temporada

Dizer Ronaldinho é falar de magia do futebol entre técnica, imprevisibilidade e espetáculo. Um espetáculo que encantou a Europa e o mundo por anos, incluindo a Itália com a camisa do Milan, e que agora está pronto para voltar justamente à Itália, na Série C com o Ravenna, para um último capítulo de uma carreira extraordinária. Para os bookmakers, não se trata apenas de uma operação de fachada: a hipótese de o brasileiro superar os cinco gols na temporada (Over 4,5) está cotada a 1,90 na Goldbet e na Planetwin365. O “Gaúcho” está finalizando a preparação física, com a estreia na mira, diante do seu novo público, no dérbi da Romanha contra o Forlì, no próximo dia 15 de novembro. Para mostrar que não é apenas uma jogada de marketing e para impulsionar o Ravenna em um projeto ambicioso de crescimento e buscar, por que não, chegar pela primeira vez à Serie A. Uma hipótese que, até 2028, paga 30,00.