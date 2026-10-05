Série C, quantos terremotos no banco: Semplici ou Stellone para a Casertana, em Brescia e Barletta Corini e Paci correm risco

Quantos terremotos no banco na Serie C, depois de apenas seis rodadas desde o início da temporada. No Grupo A, o Cittadella está fazendo uma grande campanha, mas ninguém esperava, a esta altura, uma desvantagem de cinco pontos em relação ao Brescia. O clube de Pasini era e talvez ainda seja considerado o grande favorito ao acesso à Serie B, mas estas primeiras rodadas contaram uma história bem diferente: muito pouco para legitimar ambições de subir, e a sensação é de que há algo que realmente não funciona.





CORINI CORRE RISCO NO BRESCIA, REVOLUÇÃO EM CASERTA - Eugenio Corini agora corre risco no cargo: na temporada passada, a média de pontos de Diana não era tão distante assim e o clube decidiu pela demissão. Enquanto isso, entre Norte e Sul, vários treinadores caem, entre Folgore Caratese, Gubbio, Casertana e Casarano: saem Belmonte, Di Carlo, Espinal e quase certamente Di Bari, chegam Carmine Parlato, Braglia, um entre Leonardo Semplici e Roberto Stellone em Caserta. Projetos técnicos desmentidos de imediato, também por causa das relações tensas com os vestiários.









ENTRE BARI E COSENZA - Em Bari, enquanto isso, o estádio San Nicola segue vazio: surge um empresário americano que vive na cidade, Gregory Vaughn, com um projeto para os dois estádios da cidade. Rastelli está firme no cargo, por enquanto: mas a derrota em Salerno pode trazer de volta velhos pesadelos. Em Cosenza, a situação é crítica e Coppitelli sabia disso, mas agora ele corre o risco de pagar por isso, como mostram suas palavras após a derrota para o Foggia: "Estamos vivendo uma agonia esportiva". Publicidade.





OLHO NO BARLETTA - Em Barletta confiança com prazo para Paci: o clássico contra o Bari ainda lhe dá crédito, mas é urgente uma mudança de ritmo, depois do histórico acesso do ano passado. O clube rubro-branco decidiu, de fato, se separar com efeito imediato do consultor de mercado Vincenzo De Santis, protagonista, junto com a diretoria, das reflexões iniciadas após a derrota contra o Giugliano. Uma escolha que representa uma verdadeira virada interna: portanto, nenhuma mudança no banco, mas uma intervenção na área esportiva em um momento delicado da temporada.



















