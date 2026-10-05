Série C, quantos terremotos no banco de reservas: Semplici ou Stellone para a Casertana; em Brescia e Barletta, Corini e Paci correm risco

Quantos terremotos no banco na Série C, depois de apenas seis rodadas do início da temporada. No Grupo A, o Cittadella faz uma grande campanha, mas ninguém esperava uma distância de cinco pontos, a esta altura, em relação ao Brescia. O clube de Pasini era e talvez ainda seja considerado o grande favorito ao acesso à Série B, mas estas primeiras rodadas contaram uma história completamente diferente: muito pouco para legitimar ambições de subir, e a sensação de que há algo que realmente não funciona.





CORINI CORRE RISCO NO BRESCIA, REVOLUÇÃO EM CASERTA - Eugenio Corini agora corre risco no cargo: na temporada passada, a média de pontos de Diana não era tão distante assim e o clube decidiu pela demissão. Enquanto isso, entre Norte e Sul, vários treinadores caem, entre Folgore Caratese, Gubbio, Casertana e Casarano: saem Belmonte, Di Carlo, Espinal e quase com certeza Di Bari, chegam Carmine Parlato, Braglia, um entre Leonardo Semplici e Roberto Stellone em Caserta. Projetos técnicos imediatamente desmentidos, também por causa das relações tensas com os vestiários.









ENTRE BARI E COSENZA - Em Bari, enquanto isso, o estádio San Nicola segue vazio: surge um empresário americano que vive na cidade, Gregory Vaughn, com um projeto para os dois estádios da cidade. Rastelli está firme no cargo, por enquanto, mas a derrota em Salerno pode trazer de volta velhos pesadelos. Em Cosenza, a situação é crítica e Coppitelli sabia disso, mas agora corre o risco de pagar por isso, como mostram suas palavras após a derrota para o Foggia: "Estamos vivendo uma agonia esportiva". .





ATENÇÃO AO BARLETTA - Em Barletta há confiança com prazo para Paci: o clássico contra o Bari ainda lhe dá crédito, mas uma mudança de ritmo é urgente, depois do histórico acesso do ano passado. O clube rubro-branco decidiu, de fato, se separar com efeito imediato do consultor de mercado Vincenzo De Santis, protagonista ao lado da diretoria das reflexões iniciadas após a derrota para o Giugliano. Uma escolha que representa uma verdadeira virada interna: portanto, nenhuma mudança no banco, mas uma intervenção na área esportiva em um momento delicado da temporada.



















