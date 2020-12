Série C: os times classificados para a fase final do torneio

Terceira divisão do futebol brasileiro chegou ao final da primeira fase e os oito classificados para o quadrangular final já são conhecidos

A fase de grupos da do campeonato brasileiro chegou ao fim. Após 18 rodadas de muitos clássicos e jogos importantes, já são conhecidos todos os oito classificados para o quadrangular final.

Quer acompanhar a Série C ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

A temporada 2020 da Série C começou com atraso, por conta da pandemia do novo coronavírus. O pontapé inicial foi dado em 8 de agosto e a final está prevista para o dia 31 de janeiro.

Mais times

O sábado (5) marcou os últimos jogos da última rodada da fase de grupos. Dessa forma, os quatro times de cada grupo já garantiram vaga a fase final.

Quais times se classificaram na Série C?

Os times que tentarão o título e o acesso para a já são conhecidos. São eles: , , Vila Nova, , Ypiranga, , e Brusque.

Quais times foram rebaixados à ?

Os dois últimos times de cada grupo jogarão a quarta divisão nacional em 2021. São eles: Treze, Imperatriz, e .