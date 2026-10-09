Série C: as casas de apostas escolhem as favoritas; Brescia, Spezia e Bari largam na frente pela promoção

Union Brescia (grupo A), Spezia (grupo B) e Bari (grupo C). São os principais apontados, segundo os bookies, para vencer seus respectivos grupos no campeonato da Serie C e, assim, garantir o acesso direto à Serie B. O Brescia, após quatro empates nas últimas cinco partidas, ocupa no momento a segunda colocação e está cinco pontos atrás do líder Cittadella. Para os especialistas, porém, o time de Corini é favorito para vencer o torneio, já que seu primeiro lugar paga 2,00 na Betflag, enquanto o da equipe do Vêneto aparece a 2,25. Bem distantes aparecem os demais, com a liderança ao fim da temporada de Ospitaletto e Trento fixada em 15,00.

No grupo B, após o empate na estreia, o Spezia engatou sete vitórias consecutivas e lidera com folga. Para os especialistas, há poucas dúvidas sobre sua conquista do campeonato, cotada a 1,65 na Betpassion. A rival mais credenciada do time de Turati é a Reggiana, quarta colocada e a oito pontos de distância, cujo primeiro lugar ao fim da temporada vale 4 vezes o valor apostado. A mesma cotação vale para a liderança do Ravenna, enquanto Grosseto e Perugia aparecem mais atrás, oferecidos, nessa ordem, a 20,00 e 30,00.

No grupo C, é o Potenza quem lidera a classificação, mas as preferências dos bookies vão para Bari e Catania. A equipe da Puglia acaba de sofrer sua segunda derrota na temporada, mas, para os bookies, os comandados de Rastelli são favoritos para conquistar o campeonato: esse resultado está cotado a 2,75, enquanto o primeiro lugar do Catania, quarto colocado a seis pontos da ponta, está cotado a 4,00. Um pouco mais atrás aparece a Salernitana, que vale 5 vezes o valor apostado, exatamente como os lucanos, líderes da tabela.







