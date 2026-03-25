Série B: Veneza e Monza estão de olho na promoção, seguidas nas apostas por Frosinone (1,50) e Palermo (1,80)

Empate no grande confronto da 32ª rodada entre Monza e Veneza, resultado que mantém os venetos na liderança da tabela, enquanto os brianzoli são alcançados pelo Frosinone na segunda posição. Apesar do empate na classificação e da pequena desaceleração dos homens de Bianco, Veneza e Monza têm lugar garantido na Série A para as casas de apostas: a promoção dos lagunares é cotada a 1,05 na Better e na Betflag, seguida a 1,30 pela de Cutrone e companheiros.





O Frosinone não desiste, cotado a 1,50, seguido pelo Palermo – que venceu fora de casa com 10 jogadores em Pádua – a 1,80. É difícil a entrada de Modena e Catanzaro, praticamente garantidos nos playoffs, cotados para a Série A a 6,00.









REBaixamento – Vitória vital para a Sampdoria, que venceu por uma diferença mínima um Avellino em boa forma e afastou o pesadelo da Série C: o rebaixamento dos dorianos está cotado a 4,50, enquanto o Bari, cotado a 2,00, e o Pescara, revigorado pela chegada de Insigne, mas ainda último na classificação e o clube com maior risco para as casas de apostas a 1,20, continuam em risco.



