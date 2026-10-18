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Ao VivoIngressos
Torino FC v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Série A, Udinese x Lecce AO VIVO

Acompanhe conosco, AO VIVO, a sexta rodada da Serie A.

Serie A, 6ª rodada


Udinese-Lecce 0-2



Após quatro derrotas consecutivas, a Udinese volta a campo no domingo, às 12h30, quando receberá o Lecce no Bluenergy Stadium pela sétima rodada do campeonato. A Udinese precisa interromper a sequência negativa, assim como o Lecce, que, após um início animador, quer se recuperar das duas últimas derrotas e voltar a somar pontos.


UDINESE - Okoye; Ebosse, Solet, Alaba; Vojvoda, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.


LECCE - Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Ndri, Geubbels, Fatah.


 OS GOLS


33' - N'Dri marca de peito em um bate-rebate após cobrança de escanteio, surpreendendo Okoye!

11' - Gallo cobra o escanteio, e Gaspar cabeceia para o gol!


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