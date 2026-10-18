Série A, Udinese x Lecce AO VIVO

Serie A, 6ª rodada
Udinese-Lecce 0-2
Após quatro derrotas consecutivas, a Udinese volta a campo no domingo, às 12h30, quando receberá o Lecce no Bluenergy Stadium pela sétima rodada do campeonato. A Udinese precisa interromper a sequência negativa, assim como o Lecce, que, após um início animador, quer se recuperar das duas últimas derrotas e voltar a somar pontos.
UDINESE - Okoye; Ebosse, Solet, Alaba; Vojvoda, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.
LECCE - Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Ndri, Geubbels, Fatah.
OS GOLS
33' - N'Dri marca de peito em um bate-rebate após cobrança de escanteio, surpreendendo Okoye!
11' - Gallo cobra o escanteio, e Gaspar cabeceia para o gol!