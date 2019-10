Serie A tem novo caso de racismo em Sampdoria x Roma; relembre casos recentes na Itália

Time da capital se retrata após meio-campista da Sampdoria ser alvo de racismo. Casos são frequentes no futebol italiano.

"Ouvi dizer que acontece com frequência", disse Ronaldo Vieira após ser mais uma vítima dos recorrentes casos de racismo no futebol italiano. O meio-campista da foi alvo de insultos racistas vindos da torcida da .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Mais artigos abaixo

Segundo o "Sky Sport", o jogador nascido na Guiné-Bissau ouviu o coro racista sendo entoado pelos torcedores visitantes na partida entre as duas equipe. Vieira comunicou o árbitro da partida que informou ao jogador que a partida seria interrompida caso os gritos continuassem.

A Roma se pronunciou em suas redes sociais. "A Roma gostaria de pedir desculpas a Ronaldo Vieira pelos gritos racistas aos quais foi submetido. A Roma não tolera racismo de qualquer tipo e o clube apoiará as autoridades na identificação e subsequente banimento de indivíduos considerados culpados de insultar racialmente o meio-campista", disse em comunicado oficial.

CASOS RECENTES DE RACISMO NA ITÁLIA

Romelu Lukaku - Inter

Na vitória da sobre a por 1 a 0 no San Siro, o atacante da Inter não teve atuação de destaque e mesmo assim vinha recebendo elogios da imprensa. Luciano Passirani, ex-técnico e comentarista do "Top Calcio 24", fez o infeliz comentário: "É um dos jogadores mais fortes, gosto dele porque tem força. Se você for no um contra um ele vai te matar. Para parar Lukaku você tem que jogar 10 bananas para ele comer". O comentarista foi afastado no mesmo dia.

Franck Kessié -

O marfinense Franck Kessié foi outra vítima recente de casos de racismo na . O volante do Milan ouviu vaias e gritos de "macaco" na vitória por 1 a 0 sobreo Hellas Verona, um dia depois de Lukaku sofrer os comentários de Passirani. Ao contrário da Roma no caso recente com Ronado Vieira, o Hellas Verona foi às redes sociais para negar que a torcida tenha insultado Kessié.

Dalbert -

O brasileiro Dalbert também foi vítima recente de racismo em partida pela Fiorentina contra a pela Série A, resultando inclusive na paralisação do jogo. O lateral esquerdo avisou a arbitragem, que prontamente interrompeu a partida que foi reiniciada três minutos depois, após o sistema de som do estádio emitir um aviso.

RACISMO NÃO É NOVIDADE NA ITÁLIA

Em 2013, Kevin-Prince Boateng atuava pelo Milan num amistoso contra o Pro Patria, equipe então na quarta divisão italiana. Após ouvir cantos racistas da equipe adversária, o jogador e toda equipe abandonaram a partida.