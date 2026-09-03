Serie A, rebaixamento: nas odds, Monza já está “condenado”; fiasco da Fiorentina, mas para as casas de apostas não corre risco

Depois de duas rodadas da Serie A, o Monza já parece “condenado” ao retorno imediato à Serie B, enquanto a Fiorentina, apesar do desmoronamento também em casa, não corre risco de rebaixamento. Esse é o veredito dos analistas de apostas da Better, que veem o time de Ivan Juric como principal candidato ao rebaixamento, a 1,30; por outro lado, como dito, a Viola de Fabio Grosso, apesar dos sete gols sofridos nas duas primeiras partidas, ainda conta com a confiança dos especialistas da Snai, que colocam a Fiorentina na B a 66,00. Entre as equipes que mais correm risco, de fato, estão o Frosinone, cotado a 1,60, e o Lecce, a 1,75. Já o Venezia aparece a 2,15, depois de ter ido bem contra o Milan, e está em linha com o Parma, cotado a 2,35. As odds sobem ainda mais para Cagliari, oferecido a 4,00, e Genoa, a 4,50.