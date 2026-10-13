Serie A: mais uma derrota custa caro a Stroppa. Casas de apostas "condenam" o Venezia ao rebaixamento, e o Parma agora também corre risco, com odd de 1,80

Seis derrotas nas primeiras seis rodadas do campeonato, com pelo menos dois gols sofridos por jogo. Um desempenho que não só custou o cargo a Giovanni Stroppa como também "condena" o Venezia ao rebaixamento: esse é o veredito dos analistas de apostas da Betflag e da Planetwin365, que apontam o clube como principal candidato, com cotação de 1,45 para o retorno imediato à Série B.





O "pódio" é completado pelo Monza, cotado a 1,65, e pelo Lecce, que, apesar dos seis pontos conquistados, aparece a 1,75. Entre as cinco equipes com quatro pontos, o Parma também merece atenção: sua cotação caiu para 1,80 após a estreia contra a Inter de Alberto Gilardino, que substituiu Carlos Cuesta durante a pausa.





A primeira vitória na temporada, no confronto direto com a Fiorentina, dá confiança ao Genoa, que "respira" com cotação de 2,50. A própria Fiorentina, assim como a Udinese, também tem quatro pontos na classificação, mas, segundo as casas de apostas, não corre riscos: o rebaixamento de cada uma é cotado a 10,00. Já o Frosinone aparece a 7,00 e ainda não pode se considerar a salvo, apesar do excelente início de campeonato, enquanto o Torino tem cotação de nove vezes o valor apostado.



