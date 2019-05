Serie A: Atalanta na Champions, Milan morre na praia... e mais!

Campeonato Italiano termina com domínio recorde da Juventus, Atalanta garantindo vaga em sua primeira Champions e novela entre Icardi e Inter de Milão

O Campeonato Italiano acabou neste domingo (26) com a sempre favorita passeando rumo a seu oitavo título seguido.

Mas se o ganhador da temporada já era conhecido faz tempo, o ano acabou com uma emocionante briga pelas vagas na entre , , e na última rodada.

Essa foi apenas uma de várias ótimas histórias que marcaram a de 2018-19. Vamos relembrar:

DISPUTA DE VAGA NA CHAMPIONS ATÉ A ÚLTIMA RODADA

A Juventus e o já tinham se garantido na próxima Champions Legue, mas as outras duas vagas estavam abertas até a última rodada. Dependendo de diversas combinações de resultado, Atalanta, Inter de Milão, Milan e Roma poderiam acabar no principal torneio europeu.

No fim das contas todo mundo fez a sua parte: os quatro times venceram na última rodada e a tabela ficou igual, com a Atalanta (3º) e a Inter de Milão (4º) classificados para o maior torneio de clubes do mundo.

O Milan (5º) vai para a fase de grupos , enquanto a Roma vai para a fase classificatória do mesmo torneio.

ATALANTA ENCANTA COM FUTEBOL OFENSIVO

A Atalanta brigou por vaga na Champions League nas últimas duas temporadas, mas foi nesse ano que a equipe de Bérgamo conquistou fãs em todo o mundo.

Com o melhor ataque da competição, futebol envolvente e excelente ano do atacante Duván Zapata, a Atalanta deu mais um passo em sua evolução constante desde que subiu da em 2011.

Com a terceira colocação garantida na última rodada com uma vitória de 3 a 1 sobre o , a Atalanta vai disputar a primeira Champions League de sua história.

JUVENTUS COM DOMÍNIO RECORDE

A Juventus vinha de sete títulos nacionais seguidos e ainda contratou Cristiano Ronaldo como reforço para essa temporada. Algo poderia parar o time na competição nacional? Descobrimos logo que não.

Com o terceiro melhor ataque e a melhor defesa com sobras, a Juventus logo abriu vantagem sobre o Napoli e venceu o título um mês antes do fim da temporada. O título marcou um recorde histórico: a Juventus se tornou o primeiro time dos principais campeonatos europeus a vencer um torneio nacional oito vezes seguidas.

BRIGA PELA ARTILHARIA

A briga pelo topo da artilharia do Campeonato Italiano foi empolgante ao longo da temporada. A briga envolveu o veteraníssimo Fabio Quagliarella, o consagrado Cristiano Ronaldo, a surpresa Duván Zapata e o recém-chegado Kristof Piatek, que chegou como desconhecido no , marcou muitos gols e logo foi contratado pelo Milan, onde seguiu balançando as redes.

A lista final teve como vencedor Quagliarella, que aos 36 anos de idade completou sua melhor temporada na carreira com 26 gols. Logo atrás veio Zapata (23), Piatek (22) e Cristiano Ronaldo (21).

FIORENTINA DECEPCIONA

Embora todos soubessem que a não tivesse um elenco rico, muitos acreditavam que o jovem elenco poderia ao menos brigar por uma vaga nas copas europeias. O resultado foi completamente diferente: uma temporada fraca, sempre na parte de baixo da tabela e o time acabou na 16ª colocação, com apenas o Genoa entre o time e a zona de rebaixamento.

A NOVELA ICARDI

De todos os dramas do ano, talvez nenhum tenha tomado tantas linhas na imprensa quanto a briga interminável entre o atacante Icardi e a Inter de Milão. Sua situação dentro da equipe Nerazzurri acabou sendo abalada por pedidos salariais de sua esposa e empresária que estavam muito acima do esperado, além de ter perdido a faixa de capitão e alegar um problema físico para não ter de treinar com seus companheiros.

Após as coisas voltarem a se tranquilizar, Icardi passou a ser relacionado nos jogos, mas ainda não tem a melhor relação com a torcida e ninguém sabe ainda se fica ou se vai ao fim da temporada italiana.