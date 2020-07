Serie A 2020/21: quando começa, times, onde assistir e mais do Italiano

Confira a data de início e os times participantes da próxima edição do Campeonato Italiano

A 2019/20 ainda não terminou, mas já é hora de pensar na próxima temporada. A edição atual, vencida pela , acabará neste próximo dia 2 de agosto, pouco tempo antes de que a bola volte a rolar no Calcio.

Depois de uma das edições mais agitadas dos últimos anos, com equipes como , Inter e tentando ameaçar a soberania da Juventus, bem como outros gigantes como e Milan tentando se reerguer, o Campeonato Italiano volta para 2020/21 para sua edição número 89, desde sua criação em 1929.

Assim, confira tudo sobre a Serie A 2020/21, com direito a times participantes, data de início e onde assistir no .

Quando começa a Serie A 2020/21?

Devido a pandemia do coronavírus, que atrasou o encerramento da atual temporada, a Serie A 2020/21 começará no mês de setembro de 2020. Até agora, a principal possibilidade é de que a próxima edição tenha início no final de semana do dia 12 de setembro.

Quando termina a Serie A 2020/21?

A Serie A 2020-21 acabará no mês de maio de 2021, para que as próximas temporadas do futebol europeu consigam retomar um calendário tradicional.

Quais são os times participantes da Serie A 2020/21?

Dos 20 times participantes, 18 já estão definidos. Veja quais times já estão confirmados na próxima edição da Serie A 2020/21:

Atalanta

Benevento (promovido da Serie B 2019-20)





Crotone (promovido da Serie B 2019-20)



Hellas Verona



Juventus (1º em 2019-20)

Lazio

(6º em 2019-20)

Napoli (7º em 2019-20)



(5º em 2019-20)









a definir ( ou Lecce)

a definir (Spezia, Pordenone, Cittadella, Verona, Pisa, , Salernitana ou )

A primeira vaga ainda em aberto irá para ou Genoa ou Lecce, já que ambos brigam contra o rebaixamento, mas só um vai ficar. A outra é a terceira vaga proveniente da Serie B, que será disputada em um playoff envolvendo seis equipes.

Como terminou a Serie A 2019/20?

A Serie A terminou sem surpresas: a Juventus venceu o Scudetto pela nona temporada consecutiva e levantou a taça de campeão italiano pela 36ª vez.

Vários times chegaram a ameaçar o domínio da equipe de Turim, mas não conseguiram ser consistentes o suficiente: a Inter dominou a primeira parte do campeonato, mas não seguiu o ritmo, faltou perna para a Lazio no pós-paralisação e a Atalanta não teve um bom início.

Com destaque para Ciro Immobile, Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku e Francesco Caputo, a edição de 2019-20 também ficou marcada pelo alto número de gols e equipes praticando um bom futebol.

Onde assistir à Serie A 2020-21 no Brasil?

No Brasil, a Serie A 2020-21 poderá ser assistida na RAI , que transmite algumas poucas partidas por rodada do Campeonato Italiano.