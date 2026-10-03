Como informa o jornal espanhol Sport , Nicolo Tresoldi é considerado no Barça um forte candidato para a posição de centroavante. Já em agosto, vários veículos da imprensa espanhola haviam noticiado o interesse dos catalães. Enquanto isso, porém, o preço pelo jogador de 22 anos deve ter aumentado mais uma vez. Fala-se em uma possível taxa de transferência superior a 50 milhões de euros.

Lewandowski deixou o Blaugrana no verão sem custos de transferência rumo à MLS, onde se juntou ao Chicago Fire. O atacante reserva Ferran Torres também mudou de clube e assinou com o Paris Saint-Germain. A busca por um substituto adequado para Lewandowski, no entanto, se mostrou difícil na sequência. Nem Julian Alvarez (Atlético de Madrid) nem Lautaro Martínez (Inter de Milão) puderam ser contratados pelos catalães. Em vez disso, pouco antes do prazo final, eles trouxeram "apenas" Gabriel Jesus, que no momento, porém, vem sendo utilizado somente como opção no banco.

Alemanha ou Itália? Decisão de Tresoldi deve sair em 2027

O técnico Hansi Flick precisou, portanto, mudar os planos e deslocou Raphinha, originalmente um ponta, para o centro do ataque. A medida tem dado muito certo até aqui: o brasileiro teve um início histórico e marcou 14 gols já em seus primeiros oito jogos oficiais.

Tresoldi ainda assim deve cair muito bem no Barcelona. O jogador de 22 anos já soma cinco gols em nove partidas pelo Club Brugge, onde tem contrato até 2029, e recentemente também convenceu na seleção alemã sub-21. Em sua estreia como capitão, Tresoldi marcou três vezes na vitória por 4 a 1 sobre Malta, pelas Eliminatórias da Eurocopa.

Sua evolução também despertou o interesse da federação italiana. Ao mesmo tempo, Tresoldi está na lista do técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp. O atacante só quer tomar uma decisão definitiva entre Alemanha e Itália depois da Euro sub-21, no verão de 2027.