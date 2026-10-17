Adler não se surpreenderia se a suposta sucessão tranquila no gol do maior campeão alemão sofresse um abalo em um futuro próximo.

"Se a discussão levantada pela imprensa de fora também acabar acirrando o clima dentro do próprio clube, consigo imaginar, e o passado mostra isso, que Manuel Neuer volte a entrar em modo de disputa e diga: Vamos lá, mesmo que talvez seja meu último ano, não vou ceder tão facilmente nem estender o tapete vermelho para você", disse o ex-goleiro da seleção alemã em entrevista à RTL/Sky Sport. Ele enfatizou: "Manuel Neuer ainda é competitivo demais e sempre será competitivo."

Recentemente, de fato, ganharam força as vozes que pediam mais tempo de jogo para Urbig. No fim de semana passado, Neuer cometeu uma falha grosseira e, ao mesmo tempo, histórica no empate por 2 a 2 em Augsburg: o erro resultou no gol mais rápido da história da Bundesliga. O veterano também não se saiu bem no segundo gol sofrido.

O técnico Vincent Kompany, por sua vez, gosta do debate. Ele é "bom para nós", explicou o belga na entrevista coletiva antes do jogo da Bundesliga contra o RB Leipzig, reforçando sua avaliação positiva de Urbig. "Já dissemos isso quando ele veio de Colônia, em janeiro de dois anos atrás." Os bávaros já esperavam, "um ano antes", "que essa discussão surgisse. Isso também é bom". O Bayern tem uma "boa situação" na posição de goleiro, que "muitos gostariam de ter".

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Manuel Neuer deve ficar fora contra o RB Leipzig: Jonas Urbig perto de jogar novamente

Urbig já defendeu o gol do Bayern três vezes nesta temporada ainda em seu início, a mais recente na ausência de Neuer, no decepcionante empate por 3 a 3 contra o Viking Stavanger pela Champions League. Tudo indica que ele jogará novamente no sábado. Neuer, de 40 anos, não participou do treino final na sexta-feira.

Adler acredita que Urbig tem condições de suceder Neuer a longo prazo. Ainda assim, o ex-goleiro de 41 anos recomendou ao Bayern a contratação de um reserva experiente, "para também reduzir esse risco de ter Jonas Urbig como número um". Nesse sentido, citou Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) e Bernd Leno (FC Fulham), sobre os quais de fato surgiram rumores recentemente.

Nas últimas semanas e meses, Neuer deu a entender várias vezes que pretende encerrar a carreira no próximo verão. Uma decisão definitiva, porém, ainda não foi tomada. Urbig é visto há algum tempo como seu "príncipe herdeiro".