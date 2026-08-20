É o que relatam Marca e As em uníssono. Segundo as informações, Martinez tem em seu contrato, válido até 2029, uma cláusula de rescisão no valor de três milhões de euros e, assim, seria uma verdadeira pechincha. Ao que tudo indica, porém, outros clubes também estão de olho no jogador da seleção espanhola sub-19.

O Real supostamente já observa Martinez há mais tempo e agora pode avançar. Caso ele ainda se transfira neste verão, há duas opções pensando na próxima temporada. Ou ele treina com José Mourinho entre os profissionais e ganha minutagem na equipe B da terceira divisão, ou é emprestado de volta diretamente ao Santander por uma temporada.

No total, Martinez disputou até aqui apenas 14 jogos como profissional. Um deles foi na estreia da liga, no domingo, contra o Villarreal, quando marcou logo seu primeiro gol pelo Racing no empate por 2 a 2. Martinez é considerado um jogador do mesmo perfil do campeão mundial espanhol Rodri, que recentemente recusou o Real e preferiu se transferir para o arquirrival Barcelona.

Real Madrid já investiu 225 milhões de euros no mercado de transferências

O Real já gastou 225 milhões de euros em novos jogadores nesta janela de transferências. A principal contratação é o ponta-direita Yan Diomande, que chegou do RB Leipzig por 125 milhões.

Além disso, os Merengues se reforçaram com o lateral-esquerdo Marc Cucurella (55 milhões, vindo do Chelsea), o atacante Carlos Espi (25 milhões, da UD Levante) e o lateral-direito Denzel Dumfries (20 milhões, da Inter de Milão). Sem custos de transferência, chegaram o zagueiro Ibrahima Konate (Liverpool) e o meio-campista Bernardo Silva (Manchester City).

Até agora, saíram apenas veteranos como David Alaba e Dani Caravajal, além de jogadores formados no clube sem perspectiva de grande minutagem, como Gonzalo Garcia e Cesar Palacios.