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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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"Seria uma injustiça maior que a de 2010": Barcelona convoca mobilização geral pela Bola de Ouro

Bola de Ouro
L. Yamal
K. Mbappe
Barcelona
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L. Messi
Andrés Iniesta
Espanha
França
Argentina

O que aconteceu após a Copa do Mundo da África do Sul?

Em declarações que anteciparam a disputa pela Bola de Ouro de 2026, a jovem estrela espanhola Lamine Yamal se colocou no centro da competição, ao considerar que o que conquistou nesta temporada faz dele o mais merecedor de ser coroado com o prêmio mais prestigioso do mundo do futebol, superando até mesmo seu rival direto, Kylian Mbappé.

As declarações de Yamal vieram durante uma entrevista exclusiva com o lendário Jorge Valdano no programa "Universo Valdano", onde falou com notável confiança sobre seu merecimento do prêmio, afirmando: "A quem eu daria? Ao melhor jogador do mundo. Acredito que talvez sejamos dois os melhores do mundo, e este ano eu mereço pelo que conquistei. Para mim, eu e Mbappé somos os melhores do mundo, e isso é totalmente claro; todo mundo que assiste às partidas sabe disso".

A obsessão pela Bola de Ouro e o consenso dentro do Barcelona

O renomado jornalista espanhol Antón Meana entende que Lamine Yamal trata o prêmio como um objetivo pessoal declarado, ao contrário das lendas que o antecederam no clube catalão.

Meana afirmou, no famoso programa "Carrusel Deportivo", da rádio Cadena SER: "Lamine Yamal joga pela Bola de Ouro. Até poucos dias atrás, o clube não havia adotado uma posição oficial sobre sua candidatura, e agora se tornou um consenso: o treinador, o presidente, o diretor esportivo". 

E prosseguiu: "Todos dizem que Lamine Yamal merece, e o próprio Lamine declara isso publicamente. Ele faz isso na coletiva de imprensa antes da partida da Liga dos Campeões da Europa e no programa de Valdano, porque quer jogar esse jogo".

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E acrescentou: "Messi não jogava para ganhar Bolas de Ouro; ele jogava para ganhar títulos. Mas Lamine pensa na Bola de Ouro o tempo todo, é como uma obsessão para ele, ele quer conquistá-la. É jovem, mas quer ganhá-la agora, e, se possível, nesta temporada".

"Uma injustiça maior que a da África do Sul 2010"

Meana baseou seu argumento categórico em uma comparação histórica marcante, recordando o que aconteceu na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, quando a Argentina liderada por Messi foi eliminada por 4 a 0 pela Alemanha nas quartas de final, enquanto a seleção espanhola foi coroada campeã com um gol histórico de Andrés Iniesta na final. Ainda assim, a Bola de Ouro foi para Messi naquela ocasião, com Iniesta e Xavi ficando em segundo e terceiro lugar.

Nesse contexto, Meana afirmou: "Reconheço que não era o Lamine Yamal que participaria da Eurocopa 2024, mas acredito que perder a Bola de Ouro este ano seria uma injustiça ainda maior do que perdê-la na África do Sul 2010".

E argumentou a superioridade direta de Yamal sobre Mbappé nesta temporada, não apenas no âmbito dos clubes, com a conquista do título do Campeonato Espanhol, em que Mbappé joga, mas também no âmbito internacional, depois de ter liderado a Espanha à conquista da Copa do Mundo após eliminar a França liderada por Mbappé na semifinal.

Os títulos decidem a batalha entre Lamine e Mbappé

O analista Luis Flaquer concordou com ele, ao afirmar que o critério dos títulos coletivos decidirá a disputa, dizendo: "Se a competição se restringir a Lamine e Mbappé, acredito que a questão está resolvida, porque os títulos das equipes são o fator decisivo, e essa é uma das condições para se ganhar a Bola de Ouro". 

E complementou: "Em termos de talento, pode haver uma diferença, pois, como diz Lamine, ambos são os melhores jogadores do mundo. Mas em termos de títulos das equipes, Lamine superou Mbappé na liga e também na Copa do Mundo, onde Lamine dominou Mbappé e venceu o torneio".

A estratégia do Barcelona nos bastidores

Por sua vez, o jornalista Jordi Martí revelou a existência de uma estratégia completa dentro do Barcelona para apoiar a candidatura de sua joia, esclarecendo que a questão vai além do desempenho em campo.

Martí afirmou: "Acredito que é bom que o Barcelona apoie um jogador, e que a presença desse grande número de campeões do mundo contribuirá para unificar as vozes. Acredito na importância do desempenho dentro de campo, mas também sabemos que a política e os acordos feitos nos bastidores nos dez dias que antecedem a cerimônia de entrega da Bola de Ouro têm um papel extremamente importante. O clube precisa atuar como uma entidade única".

E acrescentou: "Há muita coisa em jogo aqui; precisamos valorizar o mérito de Lamine, seu desempenho, seus sucessos e sua evolução, porque Lamine não é apenas talento, ele possui maturidade, inteligência, equilíbrio, responsabilidade, comprometimento e outras qualidades que se somam ao seu talento. E faz sentido, para a marca de Lamine, assim como para o Barcelona, que a possível conquista da Bola de Ouro seja uma estratégia fundamental do clube".

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