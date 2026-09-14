Em declarações que anteciparam a disputa da Bola de Ouro de 2026, o jovem craque espanhol Lamine Yamal se colocou no centro da concorrência, considerando que o que conquistou nesta temporada o torna o mais merecedor de erguer o prêmio mais prestigiado do mundo do futebol, superando até mesmo seu rival direto Kylian Mbappé.

As declarações de Yamal vieram durante uma entrevista exclusiva com a lenda Jorge Valdano no programa "Universo Valdano", onde falou com notável confiança sobre seu merecimento do prêmio, afirmando: "Para quem eu daria? Para o melhor jogador do mundo. Acredito que talvez existam dois de nós que são os melhores do mundo, e este ano eu mereço pelo que conquistei. Para mim, eu e Mbappé somos os melhores do mundo, e isso é totalmente evidente, qualquer um que assista aos jogos sabe disso".

Obsessão pela Bola de Ouro e consenso dentro do Barcelona

O renomado jornalista espanhol Antón Meana avalia que Lamine Yamal encara o prêmio como um objetivo pessoal declarado, ao contrário de lendas que o precederam no clube catalão.

Meana disse, no famoso programa "Carrusel Deportivo" da rádio Cadena SER: "Lamine Yamal joga pela Bola de Ouro; até poucos dias atrás o clube não havia adotado uma posição oficial sobre sua candidatura, e agora tornou-se um consenso: o técnico, o presidente, o diretor esportivo".

E prosseguiu: "Todos dizem que Lamine Yamal merece, e o próprio Lamine declara isso publicamente, faz isso na coletiva de imprensa antes do jogo da Liga dos Campeões e no programa de Valdano porque quer jogar esse jogo".

E acrescentou: "Messi não jogava para vencer Bolas de Ouro; jogava para conquistar títulos, mas Lamine pensa na Bola de Ouro o tempo todo, é como uma obsessão para ele, quer vencê-la, é jovem, mas quer vencê-la agora, e se possível nesta temporada".

"Injustiça maior que a da África do Sul 2010"

Meana baseou seu argumento categórico em uma comparação histórica marcante, relembrando o que aconteceu na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, onde a Argentina comandada por Messi foi eliminada por 4 a 0 diante da Alemanha nas quartas de final, enquanto a seleção espanhola conquistou o título com um gol histórico de Andrés Iniesta na final, e apesar disso a Bola de Ouro foi na ocasião para Messi, com Iniesta e Xavi ficando na segunda e terceira colocações.

Nesse contexto, Meana disse: "Reconheço que não foi Lamine Yamal quem participaria da Eurocopa de 2024, mas acredito que perder a Bola de Ouro este ano seria mais injusto do que perdê-la na África do Sul 2010".

E argumentou sobre a superioridade direta de Yamal sobre Mbappé nesta temporada, não apenas no nível dos clubes com a conquista do título do Campeonato Espanhol, no qual Mbappé joga, mas também no nível internacional, após ter conduzido a Espanha à conquista da Copa do Mundo depois da eliminação da França comandada por Mbappé na semifinal.

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Títulos decidem a batalha entre Lamal e Mbappé

Com ele concordou o analista Luis Flaquer, afirmando que o critério dos títulos coletivos decidirá a disputa, dizendo: "Se a concorrência se limitar a Lamine e Mbappé, acredito que está definido, porque os títulos das equipes são o fator decisivo, e é uma das condições para vencer a Bola de Ouro".

E completou: "Em termos de talento, pode haver diferença, pois, como diz Lamine, ambos são os melhores jogadores do mundo. Mas em termos de títulos das equipes, Lamine superou Mbappé no campeonato e também na Copa do Mundo, onde Lamine dominou Mbappé e venceu o torneio".

A estratégia do Barcelona nos bastidores

Por sua vez, o jornalista Jordi Martí revelou a existência de uma estratégia integrada dentro do Barcelona para apoiar a candidatura de sua joia, esclarecendo que a questão vai além do desempenho em campo.

Martí disse: "Acredito que é bom que o Barcelona apoie um jogador, e que a presença desse grande número de campeões do mundo contribuirá para unificar as vozes, acredito na importância do desempenho dentro de campo, mas também sabemos que a política e os acordos firmados nos bastidores nos dez dias que antecedem a cerimônia de entrega da Bola de Ouro têm um papel extremamente importante. O clube deve atuar como uma entidade única".

E acrescentou: "Há muita coisa em jogo aqui; precisamos valorizar o mérito de Lamine, seu desempenho, seus êxitos e sua evolução, porque Lamine não é apenas um talento, ele possui maturidade, inteligência, equilíbrio, responsabilidade, comprometimento e outras qualidades que se somam ao seu talento, e é lógico, para a marca Lamine, assim como para o Barcelona, que a possível conquista da Bola de Ouro seja uma estratégia essencial do clube".