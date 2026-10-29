Segundo essas informações, o norueguês e o maior campeão da Alemanha mantiveram contato diversas vezes nos últimos anos. Como se sabe, a transferência nunca se concretizou. Já em 2014, Ödegaard, então um talento de 15 anos, teria participado de vários treinos de avaliação com os profissionais do Bayern de Munique. Na época, o treinador da equipe era Pep Guardiola. No fim, porém, o meio-campista optou por não ir para o Bayern e se transferiu para o Real Madrid.

Mais de uma década depois, Ödegaard, agora no Arsenal, está entre os melhores jogadores de sua posição, o que alimenta rumores recorrentes sobre uma possível saída. Os dirigentes do Arsenal também sabem disso.

Bayern tem chance de contratar Ödegaard? Arsenal quer antecipar a renovação a todo custo

O clube londrino já estaria trabalhando nos bastidores para prorrogar o contrato do jogador de 27 anos para além de 2028. A intenção é evitar a todo custo que seu capitão entre no último ano de contrato. Segundo a Sky , já houve uma primeira conversa informal sobre a renovação.

Caso não haja acordo, os Gunners poderão considerar uma venda no verão. De acordo com a reportagem, vários grandes clubes europeus já fizeram consultas. Assim, uma possível saída é, ao menos, um tema em discussão, embora o Arsenal queira manter um de seus principais jogadores.

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O Bayern de Munique, por sua vez, não tem atualmente uma necessidade urgente de reforçar o setor central do meio-campo. Com jogadores como Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof, Jamal Musiala, Ismael Saibari e Lennart Karl, o clube está especialmente bem servido nessa posição. Por isso, a contratação de Ödegaard não estaria na lista de prioridades. O jogador, por sua vez, conseguiria se imaginar "facilmente" em Munique no futuro.

Ödegaard chegou ao Arsenal em 2021, inicialmente por empréstimo, antes de ser contratado em definitivo pelo clube londrino por cerca de 35 milhões de euros. Nos Gunners, rapidamente se tornou uma peça-chave sob o comando do técnico Mikel Arteta e, mais tarde, assumiu a braçadeira de capitão. Na temporada passada, conduziu o Arsenal ao primeiro título da Premier League desde a lendária temporada dos "Invincibles", em 2003/04. Até agora, Ödegaard soma 46 gols e 47 assistências em 248 jogos oficiais pelo Arsenal.