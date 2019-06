"Seria traição com o Napoli" - Jorginho avalia possível ida de Sarri para a Juventus

Volante, que trabalhou com o técnico no Napoli e hoje também defende o Chelsea, fala sobre possível troca do Stamford Bridge pelo time de Turim

Jorginho não esconde que se decepcionaria com uma possível ida de Maurizio Sarri para a . Ele também crê que a torcida do poderia ver o caso como uma "traição".

O volante foi levado para o pelo treinador. Hoje, com a possibilidade de vê-lo saindo do Stamford Bridge para o Allianz Stadium, revela que se entristeceria. Ele ainda acha torcida do Napoli, ex-clube da dupla, poderia não perdoá-lo.

"Poderia ser visto como uma traição. Isso é normal. Napolitanos têm o Sarri em seus corações", disse o meio-campista em entrevista coletiva antes do jogo da contra a Grécia, pelas Eliminatórias da 2022.

"Todos nós sabemos como as pessoas de Nápoles são - muito passionais. Para eles, poderia ser traição, porque eles são assim".

Jorginho e Sarri foram campeões da UEFA na última quarta-feira, diante do . O atleta, todavia, alega que seria decepcionante a saída do comandante.

"Eu acredito que [a saída do Sarri] seria desapontadora para todo mundo. Eu acho que o Sarri cresceu e aprendeu muito com a Premier League. Não apenas por nos treinar, mas por estar em um time tão grande - um dos maiores do mundo. Ter trabalhado com certos jogadores fez o Sarri crescer", concluiu.