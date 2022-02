Sergipe x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Sergipe e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (23), no Batistão , a partir das 21h30 (de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sergipe x Cruzeiro DATA Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 LOCAL Batistão - Aracaju, SE HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Amazon Prime, no streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (23), no Batistão.

MAIS INFORMAÇÕES

Em jogo único, o Cruzeiro entra em campo com a vantagem do empate para avançar para a próxima fase.

Líder do Campeonato Mineiro com 19 pontos, a Celeste vem de empate com o Villa Nova por 2 a 2 na última rodada, enquanto o Sergipe, sem vencer há sete jogos (quatro derrotas e três empates), busca reencontrar o caminho da vitória justamente contra a equipe mineira.

O Cruzeiro busca o sétimo título de Copa do Brasil. O último foi conquistado em 2018.

Chegamos em Sergipe no pique da @CopadoBrasil! 🔥



O trabalho não para! 🦊💙



🎥 @marcoferraz85 / Cruzeiro pic.twitter.com/yL8uVlyhah — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) February 21, 2022

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Cruzeiro

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 2 x 1 Uberlândia Campeonato Mineiro 17 de fevereiro de 2022 Cruzeiro 2 x 2 Villa Nova Campeonato Mineiro 20 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Cruzeiro Campeonato Mineiro 6 de março de 2022 18h (de Brasília) Cruzeiro x Pouso Alegre Campeonato Mineiro 13 de março de 2022 16h30 (de Brasília)

Sergipe

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Floresta 1 x 0 Sergipe Copa do Nordeste 17 de fevereiro de 2022 Sergipe 1 x 2 CRB Copa do Nordeste 20 de fevereiro de 2022

Próximas partidas