Sergipe x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Nordeste 2022

Sergipe e Bahia se enfrentam neste sábado (19), no Batistão, a partir das 17h45 (de Brasília), pela oitava rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Nordeste FC, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sergipe x Bahia DATA Sábado, 19 de março de 2022 LOCAL Batistão - Aracaju, SE HORÁRIO 17h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Nordeste FC, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, no Batistão.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois da queda na primeira fase do Campeonato Baiano, o Bahia busca a recuperação garantindo a classificação às quartas de final da Copa do Nordeste. Atualmente, a equipe aparece em quinto lugar, com 10 pontos. Um a menos que o Náutico, que fecha o G-4 do grupo B.

🔵🔴⚪ Esquadrão encerrou preparação pro jogo pelo Nordestão; saiba como foi ➡️ https://t.co/45tuB6f1eS #BBMP pic.twitter.com/KoInNnDNwJ — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) March 18, 2022

Do outro lado, o Sergipe entra em campo apenas para cumprir a tabela. Lanterna do grupo A, a equipe da casa soma apenas um ponto (um empate e seis derrotas).

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Bahia

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 4 x 1 Jacuipense Baiano 12 de março de 2022 Bahia 3 x 0 Conquista Baiano 16 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Cruzeiro Série B 9 de abril de 2022 A definir Náutico x Bahia Série B 16 de abril de 2022 A definir

Sergipe

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 1 x 1 Sergipe Sergipano 12 de março de 2022 Sergipe 2 x 1 Boca Junior Sergipano 16 de março de 2022

Próximas partidas