Sergipe x Bahia: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa do Nordeste 2022

O Bahia visita o Sergipe neste sábado (19), às 17h45 (de Brasília), no Batistão, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Pressionado, o Bahia não depende apenas de si para avançar às quartas de final da Copa do Nordeste. Além de vencer, a equipe ainda precisa torcer para Náutico ou Botafogo-PB tropeçarem.

Do outro lado, o Sergipe, na lanterna do Grupo A, busca a primeira vitória na competição. Até o momento, soma seis derrotas e apenas um empate.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto fora de casa, o Bahia segue sem contar com Danilo Fernandes, enquanto Willian Maranhão é tratado como dúvida, mas pode ser desfalque por conta de problemas pessoais.

Por outro lado, o técnico Guto Ferreira terá o retorno de Rezende, recuperado das dores na região lombar.

Já o Sergipe, sem chances de classificação e com uma lista extensa de jogadores no departamento médico, terá em campo com um time alternativo.

Possível escalação do Bahia: Mateus Claus, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni (Rezende) e Daniel; Raí Nascimento, Marco Antônio e Rodallega.

Possível escalação do Sergipe: Kennedy, Diego Aragão, Alexandre Lazarini, Diego Augusto e Elivelton; Júnior, Janderson e Fabiano; Hiago, Adaílson e Kaio Felipe.

DESFALQUES

BAHIA:

Danilo Fernandes: lesionado

Willian Maranhão: problemas pessoais SERGIPE:

João Gabriel, Chiquinho Alagoano, Arthur Caculé, Paulinho Simionato, Léo Dias, Kaio Wilker, Ryan e Gilmar: departamento médico

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Sergipe x Bahia será transmitido pelo Nordeste FC, no pay-per-view - clique aqui e veja mais informações de preço e como assinar o serviço, neste sábado, no Batistão.