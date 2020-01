Sergio Romero, do United, destrói Lamborghini de quase R$ 1 milhão; veja as fotos

Goleiro reserva do clube inglês destrói carro esportivo e choca; veja o estado do veículo

A má fase do Manchester United não fica só dentro de campo: nesta segunda-feira, quando estava a caminho do CT do clube, Sergio Romero, goleiro reserva dos Red Devils, acabou batendo sua Lamborghini de aproximadamente R$ 750 mil no guard-rail e destruindo o carro esportivo, segundo o jornal Daily Mail.

O atleta saiu ileso e até chegou a treinar, segundo a Sky Sports, mas não podemos falar o mesmo do carro: parece seguro dizer que Romero terá que utilizar outro veículo para ir aos treinos do United.

De acordo com o tabloide The Sun, Romero também tem um Audi em sua garagem. Além disso, com seu salário de quase $100 mil por semana, parece improvável que o argentino precise pegar o transporte público de Manchester para ir aos treinamentos.

Veja as fotos da Lamborghini: