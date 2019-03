Sergio Ramos sobre desentendimento com Messi: "Não há nenhum gesto, mas entendeu mal"

Sergio Ramos, capitão da equipe do Real Madrid, comentou sobre seu desentendimento com Lionel Messi ao final do primeiro tempo do clássico deste sábado (2), no qual foram derrotados em 1 a 0 para o Barcelona.

“O incidente com Messi? Não houve nenhum gesto, mas ele entendeu mal. Não foi nada, eu disse a ele que não era nada”, explicou o zagueiro ao canal Movistar Partidazo.

Ramos também comentou sobre a derrota da última quarta-feira (27) para os azulgranás, que resultou na eliminação da equipe dos Blancos na semifinal da Copa do Rei.

“Foram duas partidas muito intensas, com um nível de esforço muito alto. Não tivemos tempo de nos recuperar, tanto eles como nós, não há desculpa. Na próxima terça-feira temos outra final na Champions League. Lutaremos na Champions e seguiremos tentando na La Liga”, declarou.

“Hoje tivemos a oportunidade de diminuir distancia na tabela, mas não foi assim. Só nos resta parabeniza-los (Barcelona). É uma pena deixarmos o campeonato, mas vamos lutar com tudo até o fim”.

O Real Madrid recebe o Ajax pela partida de volta das oitavas de final da Champions League nesta terça-feira (5), no Santiago Bernabéu, a partir das 17h (de Brasília). A equipe dos Blancos venceu o jogo de ida por 2 a 1.