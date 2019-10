Sérgio Ramos, sobre crise no Real Madrid: "estamos com Zidane até a morte"

Os Blancos estão em situação complicada na Liga dos Campeões, e após derrota recente no Campeonato Espanhol, técnico começou a balançar no cargo

O enfrenta o , às 16h (de Brasília) nesta terça-feira (21), pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. E o clima é de tensão, tanto para quem ficou nos corredores do Santiago Bernabéu, quanto para os que viajaram para a , onde será realizado o duelo: uma derrota pode significar a demissão de Zinedine Zidane.

Ídolo como jogador e também como técnico, o francês faz início irregular de temporada: no último final de semana o Real Madrid foi derrotado pelo Mallorca, perdendo a liderança no Campeonato Espanhol para o , e ocupa a última posição em sua chave na . Uma derrota contra o Galatasaray deixaria Zidane e seus comandados em situação crítica no torneio europeu.

Fim de jogo: #RCDMallorcaRealMadrid 1x0



Com gol de Lago Junior, @RCD_Mallorca tira a invencibilidade do Real Madrid. pic.twitter.com/soLneCW2U6 — LaLiga (@LaLigaBRA) October 19, 2019

Em meio a este cenário, um retorno de José Mourinho começa a ser ventilado com maior força pela imprensa espanhola. O português, atual comentarista de uma rede de TV britânica, comandou os Blancos entre 2010 e 2013, e está sem clube desde sua saída do , no final de 2018. No entanto, o capitão do Real Madrid, Sergio Ramos, garantiu que o elenco está “até a morte” com Zidane.

“O vestiário está com Zizou até a morte, aconteça o que acontecer no futuro. Está é a imagem que deve ter uma equipe, todos unidos e confiantes em seu treinador. Nós queríamos que os resultados tivessem sido outros, mas o Madrid sempre se recupera. E só podemos fazer isso unidos. É a dinâmica que precisamos continuar. Os resultados irão colocar tudo em seu devido lugar”, disse o zagueiro.

“Não podemos manipular a opinião alheia. Zizou não está assustado e conhece a casa, o dia a dia e o nível de exigência. Dependemos de resultados e não há nenhuma sobre o nível do treinador. Acho que devemos viver à margem dos elogios e das críticas, porque eles são condicionados. O futebol acontece tão rápido que você não pode ficar ancorado em qualquer declaração ou opinião”.

“A régua é distinta para alguns treinadores e jogadores. Seria fácil dizer que o Zizou vai continuar até o final da temporada, mas você depende de resultados no futebol. Falar disso é incômodo para os jogadores, treinador e clube. Para a imprensa é mais interessante, mas é um dia a dia que cansa um pouco, e no Madrid nós já sabemos disso, porque você depende do resultado”.

“A equipe só pensa em ganhar amanhã. Não vamos ir além de uma opinião, muito menos do que certas pessoas desejam. A régua para julgar é distinta para uns e para outros. Estamos muito tranquilos. Com trabalho, esforço e dedicação as coisas acabam chegando”.

“O que o madridismo nos pede é para nos entregarmos ao máximo em campo, a atitude é algo que não se negocia. Os comentários feitos por terceiros são precisos ficar à margem”, finalizou.