Sergio Ramos reconhece peso da ausência de Cristiano Ronaldo, mas acredita que Real Madrid manterá vantagem dentro de campo no Mundial

Time merengue enfrentará na semifinal do torneio o Kashima Antlers, nesta quarta-feira (19), às 14h30 (de Brasília)

O Real Madrid já está em Abu Dhabi para a disputa do Mundial de Clubes. Em entrevista ao site da Fifa, o zagueiro Sergio Ramos falou sobre o objetivo do clube de conquistar o torneio pelo terceiro ano consecutivo.

"Temos boas recordações desta competição, porque tivemos sucesso em ocasiões anteriores. É uma competição curta e não há margem para erro. Há uma meia-final e depois uma final, e queremos levar a taça de volta para casa", afirmou o defensor, que também falou sobre o peso da ausência de Cristiano Ronaldo, que hoje defende a Juventus.

"Penso que no campo de jogo não haverá muita diferença, apesar da ausência de Cristiano Ronaldo, que foi um jogador determinante para nós. Mas vamos competir com a mesma filosofia de sempre do clube: vencer", completou.

O Real Madrid estreia no Mundial de Clubes contra o Kashima Antlers, nesta quarta-feira (19), às 14h30 (de Brasília).