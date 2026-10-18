O presidente do Getafe, Angel Torres, colocou o nome de Sergio Ramos em pauta. "Ele poderia vir, pois é uma possibilidade que estamos avaliando há algum tempo", disse Torres ao programa Tablero Deportivo, da Radio Nacional. "Ele está na lista de possíveis reforços", acrescentou Torres, afirmando que já conversou com Rene, irmão e agente de Ramos.

O dirigente, porém, tratou de conter as expectativas: embora Ramos possa ser contratado a qualquer momento por estar sem clube, a chegada de outro defensor não é prioridade agora. O Getafe busca, sobretudo, reforços para as pontas, e o ex-jogador do BVB Jadon Sancho é um dos candidatos, como Torres confirmou recentemente.

Ramos, no entanto, seria uma opção para janeiro caso o clube precise de um zagueiro. "Não é tarde demais" para o ex-astro de nível mundial de 40 anos, afirmou Torres ao reiterar seu interesse.

Ramos disputou sua última partida oficial em dezembro de 2025, pelo CF Monterrey. Seu contrato com o clube da primeira divisão mexicana terminou no fim do ano passado e, desde 1º de janeiro, ele está sem clube. Apesar da idade avançada para um jogador de futebol, ainda não pretende se aposentar.

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Sergio Ramos: números extraordinários, conquistas extraordinárias

Ramos é um dos jogadores mais vitoriosos da atualidade. Disputou 671 partidas oficiais pelo Real Madrid e conquistou quatro vezes a Champions League. Pela seleção espanhola, entrou em campo 180 vezes, foi bicampeão europeu e também conquistou a Copa do Mundo em 2010.

Ele iniciou sua carreira internacional no FC Sevilla e, depois de deixar o Real Madrid, jogou pelo Paris Saint-Germain, voltou ao Sevilla e defendeu o Monterrey. Se for para o FC Getafe, encontrará Carvajal (34), que assinou com os Azulones na semana passada.

Os dois estiveram juntos em campo em 236 partidas pelo Real e pela seleção espanhola. Conquistaram quatro títulos da Champions League, e Carvajal levantou o troféu mais duas vezes após a saída de Ramos do Real Madrid.