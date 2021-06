Sergio Ramos no Barcelona? É o desejo de Samuel Eto'o para o ex-clube

Eto'o: "Espero que Sergio vá para o Paris Saint-Germain. Se eu pudesse contratá-lo pelo Barça, eu faria."

O ex-atacante Samuel Eto'o afirmou que contrataria o ex-zagueiro do Real Madrid Sergio Ramos se fosse colocado no comando do Barcelona. O ídolo do Barça ainda disse que continua confiante de que Lionel Messi renovará seu contrato no Camp Nou.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Sergio Ramos não renovou seu contrato com o Real Madrid, e deixará o clube no fim desta temporada. Ramos atuou pelo Real por 16 anos durante sua carreira.

O zagueiro é sondado por diversos clube, o Paris Saint-Germain, aparentemente é o clube mais perto de contratar o zaguiero. Mas Eto'o diz que teria pensado em fechar um acordo polêmico que permitisse o zagueiro fazer uma mudança histórica de clube.

O ex-atacante do Real e do Barça Eto'o disse ao jornal AS: "Espero que Sergio vá para o Paris Saint-Germain. Se eu pudesse contratá-lo pelo Barça, eu faria."

"Se ele for para o PSG, ficarei feliz e sei que ele nos ajudará a vencer a Champions League, o que tem se mostrado muito difícil para nós."

Não existe a possibilidade de Sergio Ramos chegar ao Barcelona, mas a diretoria segue trabalhando para reforçar o elenco.

O Barça já anunciou Sergio Aguero, Eric Garcia, Emerson Royal e Memphis Depay, e ainda promete contratar mais jogadores para o time.

(Foto: Getty Imagens)

A diretoria do clube espanhol ainda esperar renovar o contrato com seu capitão Lionel Messi , e rapidamente chegar a um acordo sobre os novos termos em algum momento. Messi continua em contato regular com a diretoria do clube.

Eto'o também espera que seja feito um acordo, e aproveitou para elogiar a história de Messi no Barcelona: “Sei que Messi adora o Barcelona, que não tem problemas e que não é uma questão de dinheiro. A única coisa é o projeto, que tem que ser confiável e eu sei que Joan (presidente do Barça) está trabalhando nisso."

“Ele tem que aproveitar o tempo que lhe resta, o futebol deve isso a ele, não só ao Barça. Ele nos deu tudo, tem que aproveitar e conquistar títulos."

"Messi é Deus e quando você tem um Deus, basta admirá-lo."