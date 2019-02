Sergio Ramos leva um jogo a mais de gancho por ter forçado amarelo

Após a abertura de uma investigação a Sergio Ramos por ter recebido um cartão amarelo "propositalmente” durante o confronto entre Ajax x Real Madrid, pelas oitavas de final da Champions League, o Comitê de Controle, Ética e Disciplina da Uefa decidiu punir o espanhol em duas partidas seguidas do torneio.

Ramos não poderá ser relacionado para o jogo de volta das oitavas de final contra a equipe holandesa, e caso seu time se classifique, também não poderá disputar a primeira partida das quartas de final.

Aos 44 minutos do segundo tempo da partida contra o Ajax, o zagueiro espanhol cometeu uma falta em Dollberg e acabou recebendo a punição que o deixaria de fora do confronto de volta, no Santiago Bernabéu, mas que o permitiria chegar "zerado" para as quartas de final. Entretanto, os planos de Ramos não saíram como o esperado, e o zagueiro desfalcará a equipe em duas partidas decisivas.

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.#HalaMadrid https://t.co/zL0Heok5Vp

— Sergio Ramos (@SergioRamos) February 13, 2019

"Em um jogo há muita tensão, muitas sensações e muita pulsação. Temos que tomar decisões em segundos. O melhor de hoje foi o resultado. O pior, não poder estar no jogo de volta com meus companheiros por um lance de jogo. Quero deixar claro que me dói mais do que a qualquer um, que não forcei o cartão, como também não fiz contra a Roma no jogo anterior da Champions", escreveu o atleta.

O confronto de volta pelas oitavas de final da Champions League entre Real Madrid x Ajax acontece na terça-feira de carnaval (5), a partir das 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.