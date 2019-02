Sergio Ramos: "Jamais quis ofender qualquer companheiro, se fiz, peço perdão"

O zagueiro do Real Madrid vive sua melhor época dentro da equipe, e conta o segredo para ser um jogador de alto nível

Sergio Ramos participou do programa de TV espanhol El Hormiguero 3.0 nesta última segunda-feira (4), onde comentou sobre a situação da equipe do Real Madrid e também se lamentou sobre ter ofendido algum jogador em campo ao cobrar pênaltis.

“Após a saída de Cristiano, comecei a assumir o papel de cobrador de pênaltis, e o faço com muita animação. É uma maneira de executar e sentir. Jamais quis ofender qualquer companheiro com isso, se fiz, peço perdão”, declarou o capitão da equipe Merengue.

“As pessoas no futebol são um pouco injustas porque querem sempre fazer gols. E eu tenho a sorte de contribuir com gols. As pessoas esquecem que o trabalho defensivo é necessário para vencer. Tenho esse espírito desde pequeno de gostar de participar do ataque e dedicar os gols a alguém próximo”, acrescentou.

Questionado sobre o atual momento do Real Madrid, Ramos declara:

“Nós vamos jogar tudo, tanto pela Champions League como pela La Liga e Copa do Rei. Agora temos que estar bem. O Real chega em um momento sensacional”.

O zagueiro dos Blancos também contou o segredo para ser um jogador de elite no futebol europeu.

“Eu não costumo mudar nada, eu faço as mesmas coisas, vou dormir no mesmo horário, no geral você tem que valorizar a dedicação, envolvimento e sacrifício que precisa. Além da pressão de estar neste clube, saber dosificar. É importantíssimo o treinamento, assim como o descanso e a alimentação. Isso é o mais importante para estar no nível máximo”, disse.

O Real Madrid irá visitar o Camp Nou para o grande clássico contra o Barcelona pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Rei nesta quarta-feira (6), a partir das 18h (de Brasília). No final de semana, os merengues terão outro clássico pela frente, desta vez pela La Liga, contra o Atlético de Madrid.