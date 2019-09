Sérgio Ramos: 'enquanto for possível, quero ganhar a Bola de Ouro'

Na apresentação de seu novo documentário, Sérgio Ramos fala de seus planos e destaca o desejo de conquistar o prêmio individual

A carreira de Sergio Ramos é invejável para qualquer jogador de futebol. Ramos já ganhou 20 taças com a camisa do Real Madrid e mais quatro com a seleção espanhola, além de ter conquistado inúmeros prêmios individuais. Mas isso ainda não parece ser suficiente para o multicampeão. Durante evento sobre seu documentário “El Corazón de Sergio Ramos”, o zagueiro respondeu perguntas sobre o seu futuro, seus planos e seus sonhos. Um deles parece ser a única condecoração que o capitão dos merengues ainda não conquistou: a Bola de Ouro da Fifa.

A história não parece estar ao lado do craque. Desde 1991, quando o prêmio foi criado pela entidade, o único defensor que o venceu foi Fabio Cannavaro, vencedor da Copa do Mundo de 2006 com a seleção italiana, numa decisão muito polêmica. Um zagueiro só foi ser finalista novamente na disputa deste ano, quando Virgil van Dijk, impulsionado pela campanha do Liverpool na conquista da Liga dos Campeões, chegou à final.

Mas se tem algo que a carreira do espanhol mostra é que não se deve duvidar de Sergio Ramos. O zagueiro tem uma trajetória premiadíssima, com 12 participações na equipe do ano da Fifa, duas vitórias como defensor do ano da Uefa e cinco como melhor zagueiro da La Liga. E, seguindo os passos de Cannavaro, a maior chance de Ramos vencer a Bola de Ouro talvez seja se ele conseguir levantar a como capitão da seleção espanhola.

“Levantar a ou a Copa do Mundo com a seria único. A Bola de Ouro está lá, não sei se perto ou longe, mas enquanto for possível eu aspiro a isso. Se o Cannavaro conseguiu isso, por que não continuar sonhando em ganhar a Bola de Ouro? Quando meu corpo não permitir mais, vou me afastar, mas acho que isso ainda não aconteceu.”

Ramos também discutiu a temporada anterior do . Assim como o presidente do clube, Florentino Pérez, o defensor se disse decepcionado com o desempenho da equipe e chamou o último ano de “sombrio”. Apesar disso, segundo o capitão, o elenco está ansioso e com ambição de voltar a vencer títulos.

O documentário "El Corazón de Sergio Ramos" estreia na Amazon Prime nesta quarta-feira (11), em uma produção própria da plataforma de streaming. Ele conta a história da vida do jogador, dentro e fora dos gramados, dos seus altos e baixos com a camisa do clube madrilenho.