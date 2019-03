Sergio Ramos é dúvida para clássico com Barcelona por choque com Casemiro

Após sofrer uma humilhante derrota por 3 a 0 em casa, o Real Madrid receberá novamente seu grande rival Barcelona em casa, mas desta vez pela La Liga, e um dos principais jogadores dos Blancos, Sergio Ramos, poderá desfalcar a equipe neste duelo.

Segundo o portal Marca, o espanhol está sendo tratado de um desconforto no ísquio da perna direita. A dor já lhe causou problemas anteriores nesta temporada, mas desta vez ela resultou de um choque físico de Ramos contra Casemiro na partida da última quarta-feira (27).

O zagueiro foi atendido ainda no gramado e continuou jogando normalmente. Porém, as dores aumentaram e por enquanto o clube não tem previsão de liberá-lo para o outro duelo no Santiago Bernabéu.

Para piorar a situação, Nacho é uma certeza de desfalque por conta da expulsão que sofreu na partida contra o Levante, deixando Santiago Solari sem muitas opções caso necessite substituir Ramos pois Raphael Varane segue tratando da lesão no joelho que sofreu durante o clássico.

Sergio Ramos foi recentemente punido por duas partidas seguidas da Champions League por ter forçado um cartão amarelo na partida de ida das oitavas de final, contra o Atlético de Madrid. Caso seja confirmada a sua ausência no clássico deste sábado, ele possivelmente se manterá ausente dos gramados até o próximo domingo, 10 de março, quando o Real enfrenta o Real Valladolid pela La Liga.

Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste sábado (2), no Santiago Bernabéu, a partir das 16h45 (de Brasília), pela 26ª rodada da La Liga.